BÉJAÏA L'eau coulera de nouveau dans les robinets

Par Arezki SLIMANI -

Bloqué par la population de Snadla, commune de Draâ El Gaïd, l'approvisionnement régulier en eau notable de la ville de Béjaïa reprendra dans les conditions normales. C'est la deuxième bonne nouvelle de cette troisième décade du mois sacré. Dans un communiqué rendu public, hier, par la cellule de communication de l'APW de Béjaïa, il est fait état de l'intervention fructueuse de l'APW, qui a dépêché une délégation conduite par le P/APW, Haddadou Mehenni au village Snadla, commune de Draâ El Gaïd pour tenir une réunion de travail avec le mouvement associatif local, auteur du blocage de la distribution d'eau, en présence du P/APC et des élus locaux. Cette visite, précise le communiqué, «fait suite à la demande des associations qui ont initié un mouvement de protestation pacifique depuis plus de 20 jours pour exiger la prise en charge de leurs demandes en développement, particulièrement le raccordement du village en gaz naturel et l'inscription des projets en faveur de la jeunesse».La délégation de l'APW a pris acte des doléances exprimées par les associations. Une commission mixte composée des élus APW, élus APC et des représentants des associations a été installée pour concrétiser et suivre les engagements pris. Conséquemment, les associations se sont engagées à suspendre leur mouvement et relancer l'alimentation régulière en eau potable, le P/APW a salué en cette occasion l'esprit de responsabilité des citoyens et les a appelés à organiser la société et créer des espaces de débat et de concertation avec les élus.