ALGÉRIE-ROYAUME-UNI La sécurité unit Alger et Londres

Par Ilhem TERKI -

Entre visites officielles, coopération bilatérale, organisation de forums... les relations se consolident entre les deux pays.

Les relations entre l'Algérie et le Royaume-Uni se renforcent de plus en plus par les partenariats. «L'Algérie et le Royaume-uni entretiennent une excellente coopération dans le domaine de la sécurité», a déclaré, avant-hier à Alger, le secrétaire d'Etat britannique chargé de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, Alistair Burt, lors de l'audience que lui a accordée le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui. Commentant la consolidation des relations internationales bilatérales entre l'Algérie et le Royaume-Uni, Alistair Burt, a indiqué que «nous nous sommes entretenus sur les possibilités qu'offre notre partenariat qui existe déjà pour pouvoir l'élargir à d'autres domaines, notamment le commerce, l'investissement et l'économie», a-t-il souligné. Dans le but de développer le partenariat et les perspectives de la coopération dans des domaines d'intérêt commun, M. Alistair a précisé qu'il aura d'autres discussions plus détaillées avec d'autres responsables algériens sur l'excellente coopération en matière sécuritaire entre les deux pays, relevant qu'à travers cette visite «nous pourrons également renforcer des liens dans d'autres domaines». Par ailleurs, on rappelle que la 8e session du dialogue stratégique bilatéral sur les questions de sécurité sous la coprésidence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Noureddine Ayadi et le ministre d'Etat pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Alistair Burt, s'est tenue avant hier à Alger. Les discussions entre les hauts responsables des deux pays, ont été axées essentiellement, sur «l'état des relations bilatérales ainsi que sur l'évolution des conflits et crises qui persistent dans la région et les menaces que font peser les fléaux du terrorisme et du crime organisé transnational sur la stabilité et la sécurité régionales». On note, dans ce même sens que, ce dialogue est un cadre informel que les deux pays ont mis en place pour promouvoir la concertation et la coopération bilatérale dans les domaines liés aux questions sécuritaires bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun. Dans ce même sillage et dans le but de promouvoir les relations internationales bilatérales entre l'Algérie et le Royaume-Uni, on rappelle qu'un forum algéro-britannique consacré à la cybersécurité a été organisé le mois dernier à Alger. Par ailleurs, la première édition du Forum algéro-britannique de la cybersécurité qui s'est tenu en présence d'experts des deux pays, a été organisée par le Bulding Business Bridges Algeria en collaboration avec le Conseil d'affaires algéro-britannique. Il est important de souligner, que le forum s'est inscrit dans une démarche de réflexions et d'échanges visant à promouvoir une vision internationale de la cybersécurité. Enfin, l'événement était une occasion pour promouvoir et mettre en avant des accords entre des entreprises algériennes et britanniques dans le domaine de la formation, des échanges de savoir-faire technologique, d'octroi de licences et de mise en oeuvre d'initiatives concrètes visant à renforcer les relations économiques bilatérales.