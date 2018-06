PERMANENCE DE L'AÏD EL FITR À ALGER Plus de 4 500 commerçants réquisitionnés

Les services de la direction du commerce de la wilaya d'Alger ont réquisitionné plus de 4 500 commerçants pour les deux jours fériés de l'Aïd El Fitr, selon le représentant de la direction, Dehar Layachi. «4 595 opérateurs économiques et commerçants, sur un total de 8 779 dans la wilaya d'Alger, ont été réquisitionnés pour la permanence des deux jours fériés», a indiqué, M. Dehar, précisant que «la réquisition relative aux commerçants à cette occasion ne concerne pas toutes les activités mais se limite aux prestations nécessaires au citoyen durant cette période, à l'instar des épiceries, des commerces de fruits et légumes et des boulangeries». «Le taux des commerçants réquisitionnés pour cette occasion représente 52,33% du nombre total des commerçants et opérateurs économiques inscrits à Alger», a fait savoir M. Dehar, ajoutant dans ce sens que 478 boulangeries sont concernées sur un total de 661 boulangeries. S'agissant des denrées alimentaires et des fruits et légumes, 2160 commerces sur 4275 activant dans la wilaya d'Alger sont réquisitionnés pour assurer la permanence, soit 50,53%, a-t-il encore indiqué.