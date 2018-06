BÉJAÏA 4 décès en trois jours

Par Arezki SLIMANI -

Les services de la Protection civile de Béjaïa a enregistré en trois jours trois accidents mortels. A Ifri Ouzelaguen, quelques minutes avant l'iftar du jeudi, une collision entre un bus de transport de voyageurs en provenance d'Alger et une moto a fait deux morts, les deux passagers de la moto, âgés de 21 et 31 ans. Le lendemain, un jeune homme de 30 ans originaire de Tifra a été fauché par un train assurant la liaison Béjaïa-Beni Mansour à hauteur d'Idaraken dans la commune de Timezrith. Hier, un autre train de marchandises a percuté mortellement un homme de 65 ans au niveau du passage à niveau de Sémaoun. Depuis le début du mois sacré, les services de la Protection civile de Béjaïa ont enregistré

91 accidents ayant causé des blessures à 102 personnes et la mort de quatre autres.