JIJEL Reddition d'un terroriste

Un terroriste, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, s'est rendu, hier, aux autorités militaires de Jijel, en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, a indiqué le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Dans la dynamique des efforts soutenus, fournis par les différentes unités de nos forces armées dans le cadre de la lutte antiterroriste, et en réponse à l'appel de sa femme F. Sara, qui s'était rendue aux autorités militaires parmi la famille du terroriste F. Salah, le 26 avril 2018, le terroriste O. Farid dit Abou Moussa s'est rendu, aujourd'hui 10 juin 2018, aux autorités militaires de Jijel, en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov, deux chargeurs garnis et une paire de jumelles», précise la même source. «Cette opération vient s'ajouter au bilan positif réalisé dans le cadre de la lutte antiterroriste, et confirmer l'efficience des différentes approches visant l'éradication du fléau du terrorisme de notre pays», conclut le communiqué.