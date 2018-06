SELON UN COMMUNIQUÉ DU GROUPE Volkswagen restera en Algérie

C'est avec beaucoup d'étonnement que nous avons suivis l'information déroulée sur certains sites électroniques ces dernières 48h00 annonçant l'éventuel retrait du Groupe Volkswagen de l'Algérie, suites aux dernières dispositions du projet de Loi de finances complémentaires (LFC 2018) et portant sur la fin de l'exonération de la TVA accordée aux usines de montage automobile dans le cadre du dispositif régi par les décisions du Conseil National de l'Investissement (CNI).

SOVAC ALGERIE, en sa qualité de partenaire et de Représentant officiel du Groupe Volkswagen en Algérie tient à rassurer qu'aucune décision de retrait du marché n'émane du Groupe Volkswagen et ce dernier est engagé à faire aboutir ses projets en Algérie et convaincu du potentiel du marché. Nous profitons de cette occasion pour remercier notre partenaire pour son accompagnement quotidien dans la gestion de SOVAC PRODUCTION et les projets futurs.

Ainsi que la confiance renouvelée aux centaines d'employés de l'usine de Relizane qui veillent au respect et à l'application des standards du constructeur.