CONSTANTINE Plus de 2 600 logements distribués

C'est sous les youyous des femmes et les applaudissements que les bénéficiaires ont reçu leurs biens.

C'est en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, du wali et des autorités civiles et militaires qu'a eu lieu dimanche soir l'opération de distribution de plus de 2600 logements. Sur le chiffre avancé, 1762 sont des logements sociaux. Cette opération, qui a eu lieu au niveau de la wilaya sise à la cité Daksi avec un dispositif sécuritaire impressionnant car des mécontents comptaient investir les lieux, entre dans le cadre d'une opération nationale portant distribution de logements, sur décision du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Ainsi, la remise des clés s'inscrit dans une ambiance nationale ou plus de 50 000 logements sont distribués à travers tout le territoire national. L'ambiance était très conviviale et c'est sous les youyous des femmes et les applaudissements que les bénéficiaires ont reçu leurs biens des mains du ministre, du wali, du chef de secteur militaire, et du chef de la sûreté de la wilaya. Il faut dire qu'il s'agit là de l'une des plus importantes et plus grandes opérations de distribution de logements ont souligné aussi bien le wali qui était le premier à prendre la parole, que le ministre. Le ministre a tenu en la circonstance, à saluer les efforts du wali Abdel Samia Saïdoun qui s'est particulièrement penché sur ce dossier depuis sa nomination à la tête de l'exécutif en suivant lui-même tous les projets. Le ministre a rappelé également lors de son intervention, que «plus de 3 millions de logements ont été distribués en Algérie depuis près de deux décennies», ne manquant pas d'insister sur la «valorisation de cet effort à travers une prise de conscience populaire pour la préservation de tous ces acquis».

Il a déclaré que «l'Etat a de tout temps oeuvré à accompagner le citoyen en prenant en charge toutes ses préoccupations, notamment celles en rapport avec le logement à titre d'exemple, Constantine, une wilaya qui figure en pole position en matière de distribution de logements à caractère social». Dans son intervention le wali de Constantine détaillera les types de logements et donnera quelques dates tout en rassurant les citoyens que chacun aura le sien. Il fait allusion bien sûr aux souscripteurs. Ainsi, selon le premier responsable de la wilaya, 4000 logements de type LPL seront distribués au profit des citoyens de la daïra d'El Khroub.

A signaler que 1500 logements du même type sont destinés aux habitants de Bekira. Les deux opérations auront lieu avant la fin de l'année a-t-il promis; quelque 5000 LPL ont été distribués depuis le début 2018 explique encore le wali dont les 1762 de ce soir précise-t-il, notant dans le même contexte, l'opération d'attribution d'aides rurales au profit de 859 familles issues des différentes communes. Le wali s'est engagé à ce que le problème de logement à Constantine sera résolu.