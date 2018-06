ORAN 2045 logements attribués dimanche soir

Par Wahib AïT OUAKLI -

Les occupants de l'habitat précaire feront, à l'occasion de cette fête religieuse, leurs adieux aux toitures de fortune et autres risques de la nature.

Des youyous, lancés à gorge déployée par des femmes, des félicitations et de la jubilation. Telle a été l'ambiance et la joie indescriptibles qui ont marqué l'attribution des 2045 logements de différents types au profit des familles en mal de logements éparpillés un peu partout dans au moins sept communes dans la wilaya d'Oran. La cérémonie, tenue dans la salle des conférences de la mosquée Abdelhamid Benbadis, a été présidée par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique Iman Houda Feraoun, des autorités locales et militaires.

Le relogement de dimanche soir vient à point nommé, à quelques jours de l'Aïd El Fitr. En tout, 1051 familles d'Es Senia ont bénéficié des habitations de type Aadl cédées dans le cadre de la location-vente, 320 autres logements dans la commune d'Arzew attribués selon le concept Cnep-Aadl, 312 habitations sociales à Es Senia et 100 logements promotionnels à Bir El Djir. Les occupants de l'habitat précaire feront, à l'occasion de cette fête religieuse, Leïlat El Qadr leurs adieux aux toitures de fortunes et autres risques de la nature après avoir bénéficié des logements sociaux.

En chiffres, près de 250 familles, ayant été relogées par voie de pré-affectation, rallieront leurs nouvelles habitations les attendant dans les cités fraîchement réceptionnées dans la commue de Gdyel. Il s'agit très précisément des familles ayant subi les affres de l'habitat menaçant ruine des Planteurs et de Sidi El Bachir, ex- Plateau Michel. Ainsi donc, le branle-bas de combat est lancé: relogement oblige. D'autant plus que quantité de cités entières sont fin prêtes. C'est ce que l'on peut retenir de la sortie de l'ex-directeur de l'habitat d'Oran et actuel ministre du même secteur, Abdelwahid Temmar.

Connaissant parfaitement son secteur, il a annoncé, à partir d'Alger, l'attribution de 50 000 logements de différentes formules, notamment le logement social participatif le logement public locatif et le rural. Plusieurs membres du gouvernement se sont mis de la partie en prenant part à la joie des heureux bénéficiaires. A Alger, la cérémonie officielle de distribution de logements, s'est déroulée à la salle omnisports de Chéraga, sous la présidence du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, avec la participation du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia et du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.

Neuf autres ministres participent à cet évènement et se sont chargés de lancer l'opération, parallèlement, à partir de neuf wilayas. Il s'agit de Annaba pour le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalène, Djelfa pour le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi et Oran pour la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Feraoun. Pour sa part, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi supervise le lancement de l'opération à partir de la wilaya de Batna, le ministre des Ressources en Eau, Hocine Necib à partir de Béchar, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, de Constantine et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali à partir de Mascara.

A Illizi, l'opération est lancée par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, tandis que le ministre du Commerce, Saïd Djellab s'en charge à partir de Bouira. Le plus grand lot est revenu à Constantine ayant raflé 2 621 logements, suivie d'Oran avec un nombre de 2 045 habitations, 1 930 logements attribués aux demandeurs de la wilaya de Tipasa et 1 800 autres aux bénéficiaires de la wilaya de Tindouf. S'exprimant en marge d'un iftar qu'il a partagé en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia et du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh avec les pensionnaires du centre d'accueil des personnes âgées de Bab Ezzouar, Abdelwahid Temmar a qualifié cette opération «d'historique et première du genre en terme de nombre de logements devant être attribués».

Une opération qui devrait, selon le ministre, «dessiner le sourire sur le visage des familles durant ce mois sacré et à la veille de l'Aïd El Fitr», a-t-il ajouté.