AMBIANCE DE FÊTE HIER, À LA REMISE DES CLÉS AUX BÉNÉFICIAIRES La nuit du logement

Par Ilhem TERKI -

Le gouvernement concrétise sa ferme volonté de veiller à la bonne mise en oeuvre de sa politique en matière d'éradication des bidonvilles et de relogement

«700.000 unités sont en cours de réalisation et seront distribuées dès leur achèvement.»

Atmosphère survoltée, joie et excitation se mêlaient, hier, chez les familles conviées à la cérémonie de remise des clés au niveau de la salle omnisports de Chéraga sur les hauteurs d'Alger. Ils étaient des centaines, voire des milliers, hommes et femmes, même ceux à mobilité réduite, à prendre part à la plus grande opération de distribution de logement qu'a connue l'Algérie depuis l'indépendance.

Les bénéficiaires de logement n'ont eu en guise de réaction que d'applaudir. Les coeurs transpercés par les youyous, et les larmes de joie n'ont pas pu être réprimées par les présents. C'est la bénédiction du Ramadhan. La joie est au summum. En effet, des milliers de familles ont été au comble du bonheur avant-hier soir.. Puisque, plus de 50.000 logements ont été distribués à travers le territoire national. La soirée était exceptionnelle, pour ceux qui ont bénéficié d'un logement. Le rêve est enfin devenu une réalité. Khalti Djamila, cette veuve d'une soixantaine d'années explique qu'elle n'y croyait plus. Ce sont ses enfants, informés par les services concernés qui l'ont fait venir ce soir. «Fini pour moi le calvaire des contrats de location et pressions de fin d'année pour le renouvellement de ces contrats. Les clés de mon logement sont entre mes mains», s'exprima-t-elle. Chose promise, chose due! A travers cette démarche, le gouvernement concrétise sa ferme volonté de veiller à la bonne mise en oeuvre de sa politique en matière d'éradication des bidonvilles et de relogement des nécessiteux.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, qui a présidé la cérémonie à Alger, en compagnie du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui, de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya et du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, a donné, le coup d'envoi de la plus grande opération de distribution de logements à travers le territoire national. Le premier responsable du secteur, Abdelwahid Temmar, a fait savoir que l'opération d'attribution des logements se poursuivra dès leur achèvement.

Le ministre a fait état au cours de cette cérémonie de l'existence de plus de 700.000 unités en cours de réalisation qui seront distribuées périodiquement et progressivement dès leur achèvement. Et d'ajouter que suivant les instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le secteur est tenu d'améliorer le produit et de livrer des logements réunissant la qualité requise tout en prenant en considération la production locale dans la construction, une production qui a connu un sursaut en termes de qualité. «Des projets grandioses ont été réalisés et la demande est de plus en plus tournée vers la qualité et les jeunes exigent actuellement des logements, ils sont parfaitement en droit de les revendiquer», a souligné, le ministre en précisant, dans ce sens, que l'objectif des programmes était de livrer des cités intégrées et d'éradiquer les habitats précaires avec le concours des autorités locales de la wilaya d'Alger, faisant état à ce propos d'un programme de 500.000 unités pour mettre fin définitivement à ce phénomène. Par ailleurs, selon Temmar, l'année 2018 verra d'autres opérations d'attribution qui seront programmées parallèlement aux fêtes nationales et religieuses, mettant l'accent sur la nécessité d'améliorer la vie des personnes aux besoins spécifiques dans les différents domaines, notamment l'adaptation des bâtiments selon leurs besoins, leur affecter des habitations et introduire des techniques pour leur faciliter la vie quotidienne. Pour sa part, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia a mis en avant les efforts consentis par les deux secteurs pour l'amélioration de la vie de cette catégorie, rappelant l'accord trouvé par les deux départements pour dédier une case au sein des formulaires de demande de logement au profit des personnes aux besoins spécifiques leur permettant de déclarer la nature de leur handicap. De son côté, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui a assuré que l'Algérie donnait aujourd'hui un signal fort que «le programme du président de la République se concrétise réellement dans les différents secteurs», ajoutant que tous les moyens étaient réunis pour honorer les engagements pris par le chef de l'Etat. S'exprimant à cette occasion, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a relevé que l'attribution de cet important quota était le résultat des efforts considérables déployés par le gouvernement sur instruction du président de la République. «La liquidité est disponible à l'heure actuelle pour la réalisation et le parachèvement des différents programmes de logement, et ce grâce à la politique sage adoptée par l'Etat sous la direction du président de la République, M.Abdelaziz Bouteflika», a rappelé Rayoua. On rappelle, dans ce sens que plus de 50.000 citoyens ont bénéficié des différentes formules de logements à travers les 48 wilayas du pays. La cérémonie a également vu le coup d'envoi de l'attribution de plus de 24.000 unités de logements ruraux représentant plus de 48% du total des programmes, plus de 6000 unités au titre du programme location-vente (Aadl) et plus de 13.000 unités au titre du programme logement public locatif. La wilaya d'Alger bénéficiera, pour sa part, de 2000 unités de logement de formule location-vente (Aadl). Cette action s'inscrit dans le cadre de la stratégie mise en place par le ministère pour la relance des projets en retard ou à l'arrêt. L'opération d'attribution des logements a été marquée par la participation de neuf ministres qui se sont chargés du lancement de l'opération à partir de neuf wilayas différentes.