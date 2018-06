567 FAMILLES LOGÉES À ANNABA Dans Une ambiance de fête

Par Wahida BAHRI -

La wilaya de Annaba, dont le challenge est de faire de 2018 l'année du logement

Double joie à Annaba, où l'atmosphère est à l'extase, dans une ambiance festive, que les autorités locales s'engagent à entretenir.

La wilaya de Annaba tout autant que ses semblables à travers le territoire national, a amorcé avant-hier, l'opération de distribution de logements aux demandeurs ayants droit. Une opération qui s'annonce d'envergure pour la wilaya de Annaba, dont le challenge est de faire de 2018 l'année du logement. Ainsi, pas moins de 567 familles ont été relogées dans la soirée ramadhanesque de dimanche à lundi (hier). L'opération a été supervisée par Abdelghani Zalène, représentant officiel du chef de l'Etat à Annaba. Le ministre, tout en transmettant aux citoyens de la wilaya de Annaba les salutations du président de la République a, une courte allocution, déclaré: «Je suis tout autant que d'autres ministres, émissaire du président de la République à Annaba pour assister à l'opération d'attribution de logements.» La cérémonie de remise des clés a été organisée au niveau du pôle urbain El Kalitoussa dans la daïra de Berrahal. Ont été concernés par ce quota les bénéficiaires de Tréat et Bouguessas H'Med dans la même daïra. 200 familles parmi les bénéficiaires de Tréat, pourront d'ores et déjà passer la nuit du 27e jour du Ramadhan et la fête de l'Aïd El Fitr dans leurs nouveaux appartements. Ces derniers qui, selon certains bénéficiaires, répondent aux normes de la vie humaine.

Les 377 bénéficiaires de la localité Bouguessas H'Med, seront relogés juste après la fête de l'Aïd. Signalons que toute attribution de logements tous segments confondus, doit se faire selon les critères d'attribution, à savoir l'achèvement des équipements d'accompagnement, raccordement aux réseaux d'eau, gaz et électricité surtout. Dans cette optique, la direction du logement de la wilaya de Annaba s'attelle à achever la totalité des programmes de logements, tous segments confondus, pour être à la hauteur des défis auxquels fait face la wilaya de Annaba.

Un défi que le premier responsable de la wilaya, Mohamed Salamani, veillera personnellement à relever pour donner de la crédibilité à ses déclarations et promesse, notamment celle relative à faire de l'année en cours, «l'année du logement par excellence». Dans cet élan de gestion du dossier du logement dans la wilaya de Annaba, les opérations de relogement et d'attribution s'étaleront dans le temps et dans l'espace, pour être finalisées le long du second semestre de l'année en cours. Une période qui verra la distribution de 1023 unités types Aadl, sises à Boukhadra 3, avec en plus les 7000 logements sociaux prévus au chef-lieu de la commune de Annaba. Avec ce quota, la wilaya de Annaba aura atteint un total de 12.000 unités tous segments confondus, qui seront attribués avant la fin de l'année en cours. Cette cadence des réalisations et d'attributions, renseigne sur la détermination et la rigueur des acteurs en charge de la gestion de ce dossier épineux, qu'est le logement. Une politique qui s'inscrit, faut-il le rappeler, dans la politique du président de la République, quant à assurer aux citoyens de sa circonscription de gouvernance, les meilleures conditions de vie, dans le cadre de la Constitution, qui reconnaît à ses citoyens le droit au logement entre autres.

Ce qui explique les instructions du chef de l'Etat, quant à l'attribution des logements dès l'achèvement des programmes de réalisation, ainsi que toutes les infrastructures d'accompagnement. Orientée dans ce sens, la politique du chef de l'exécutif de la wilaya de Annaba, a pesé de tout son poids, pour arriver à satisfaire cette demande constante sur le logement.

Estimant qu'avec une bonne prise en charge des demandes et la création des nouveaux pôles urbains, Kalitoussa, Aïn Djebara entre autres, le problème du logement sera, quelque peu atténué à Annaba. Pour l'heure et après le relogement des 567 familles de Tréat et Bouguessas H'Med, les yeux sont rivés sur le chef-lieu de la commune de Annaba. Ce sont pas moins de 7000 unités sociales qui attendent d'être attribuées à ces bénéficiaires. Ce quota n'a jamais été enregistré pour la commune de Annaba, depuis l'indépendance. Ces 7000 unités du type social ont, depuis l'affichage des listes des bénéficiaires en août 2017, fait couler beaucoup d'encre et jaser beaucoup de langues.

Notamment lors des dépôts des recours qui, rappelons-le, ont dépassé largement le nombre des demandeurs. Situation qui n'a pas laissé pour autant indifférent le wali de Annaba. Le commis de l'Etat a insisté sur la vérification minutieuse des listes des bénéficiaires. Au- delà, Mohamed Salamani est allé jusqu'à demander des enquêtes au cas par cas, pour éviter toute équivoque.

Ces enquêtes ont permis de débusquer des centaines de fraudeurs qui ont tenté de s'approprier des droits d'autrui. Au moment de la mise sous presse, le dossier des 7 000 logements sociaux destinés aux demandeurs de la commune de Annaba, a été finalement et définitivement ficelé, nous dit-on, et n'attend que son application en faveur de ces demandeurs.

Ces derniers qui, vraisemblablement, commencent à s'impatienter pour rejoindre eux aussi, leurs nouveaux appartements à la nouvelle-ville Draâ Eriche. L'opération de distribution des 7000 unités de la commune de Annaba, est prévue pour le 5 juillet prochain, date commémorative de la féte de l'indépendance et de la jeunesse.