CARAMBOLAGE ENTRE DEUX POIDS LOURDS ET UN BUS Deux morts et six blessés à Lakhdaria

Par Zakaria ZEMRI -

Encore un drame sur les routes algériennes. Deux personnes ont trouvé la mort et six autres ont été blessées dans un carambolage. Le drame est survenu hier dans la localité de Lakhdaria, wilaya de Bouira. L'accident a impliqué deux poids lourds et un véhicule de transport de voyageurs. Les blessés et les dépouilles mortelles ont été transférés à l'hôpital de Lakhdaria. «Le non-respect du Code de la route et la vitesse excessive seraient à l'origine de ce drame», déclare le capitaine Rahmani, chargé de communication à la direction de la Protection civile de Bouira. L'état des routes ne doit pas être en reste. Ce mois de Ramadhan n'a pas dérogé à la règle. Les accidents y ont été nombreux et les victimes innombrables. Pourtant nombreuses ont été les campagnes de sensibilisation et les actions sur le terrain au moment de la rupture du jeûne pour éviter les excès de vitesse mortels, sans oublier l'intensification des contrôles radar. Dans un bilan arrêté au 6 juin, 123 personnes sont décédées et 743 autres ont été blessées depuis le début du mois sacré, nous apprend la cellule de communication du Commandement de la Gendarmerie nationale. Comparativement, 117 personnes sont décédées durant tout le mois d'avril. Bien que le nombre de victimes soit en baisse, comparé à celui de la même période l'année dernière, ce sont tout de même 123 victimes de trop, auxquelles s'ajoutent les deux personnes décédées lors du carambolage d'hier, et toutes les autres décédées depuis le 6 juin. Quelles sont les solutions pour que l'Algérie ne soit plus aussi bien classée dans le sombre classement des pays où il y a le plus de victimes de la route? Plus de répression contre les excès de vitesse? De plus lourdes peines à l'encontre des personnes à l'origine des accidents? Plus de radars? Tous les moyens sont bons pour changer les comportements et éradiquer le terrorisme routier qui sévit quasi impunément. L'éducation routière est un chantier qu'il faut attaquer de front et de suite!