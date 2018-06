VEILLÉE DE LEILAT EL QADRI À ANNABA Le référent religieux ou le repère de la foi

Par Wahida BAHRI -

Outre le jeûne, le mois de Ramadhan est aussi cette occasion pour ancrer les préceptes religieux de l'islam.

Leïlat El Qadri ou nuit du Destin, a été comme chaque 27ème jour du mois de Ramadhan, un repère pour cimenter les liens religieux et sociaux. Ces rites et coutumes que la population annabie s'emploie à perpétuer, témoignent de son attachement au référent religieux.

Cette année, la veillée religieuse de Leïlat El Qadrii ne pouvait pas passer inaperçue dans la ville d'Abou Marouane Echarif, Sidi Brahim Ben Taoumi, Ahmed El Bouni et les autres. Synonyme de revivification des traditions sociales et religieuses, la célébration de cette nuit dénote de la sacralité de l'évènement et de la portée

socio religieuse de la commémoration d'évènements sociaux, sans enfreindre les habitudes et les règles religieuses. C'est cet attachement aux traditions et aux valeurs religieuses, que la population annabie a, une fois de plus mis à profit Leïlat El Qadri pour renforcer les aspects de solidarité et d'entraide, d'ancrer les préceptes de l'islam parmi les générations futures. Ces générations à qui on se doit d'ancrer les valeurs religieuses et enraciner l'appartenance à l'islam. Un processus qui passe par leur apprentissage du Saint Coran, à travers des concours organisés par les organes en charge d'encourager son apprentissage.

Un apprentissage qui, faut-il le noter, attire de plus en plus de jeunes, avides d'apprendre et de réciter couramment les mots de Dieu.

Ainsi, devenue une tradition pour les Annabis, les lauréats du concours d'apprentissage du Coran, ont été honorés, en grande pompe. Coïncidant avec Leïlat El Qadri, la cérémonie a transformé le Cours de la révolution, en un théâtre grandeur nature, permettant à un plus grand nombre de personnes d'assister à la cérémonie de commémoration des lauréats, mais surtout, les inviter à partager la veillée de la nuit du Destin. La soirée a été marquée par la présence des autorités locales, militaires, civiles et religieuses de la wilaya de Annaba. Des officiels qui se sont fondus au sein d'une population qui, dans une ambiance aussi émotionnelle qu'émouvante, témoigne de la portée spirituelle et sociale de l'événement. La foule drainée par l'organisation de la célébration de l'événement en plein air, a fait de Annaba l'invité de marque de Leïlat El Qadri. C'est pour dire que, si l'ambiance et l'atmosphère ramadhanesques d'antan se sont quelque peu estompées, sous les affres de la vie et du temps, la veillée de Leïlat El Qadri, a gardé la même ferveur car, elle est la fête de la révélation du Saint Coran. Et sa perpétuation dans le temps et dans l'espace par les populations annabies, toutes autant que leurs concitoyens à travers le pays et le Monde arabe, témoigne de leur attachement au référent religieux de l'islam.