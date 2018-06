TRAINS DES GRANDES LIGNES DURANT L'AÏD La Sntf déroule son programme

Par Abdelkrim AMARNI -

Le programme de circulation des trains est affiché dans les gares

Le réseau ferroviaire algérien s'étoffe pendant l'Aïd.

La Société nationale des transports ferroviaires (Sntf) a opéré un aménagement de la circulation de ses trains de grandes lignes afin de mieux répondre à la demande de sa clientèle à l'occasion de Aïd El Fitr. Ainsi, la Sntf a procédé, à partir d'hier et jusqu'à la veille de l'Aïd El Fitr, à l'ajout d'un train dans les deux sens, de la ligne Alger-Oran avec un renforcement dans la composition des trains de grandes lignes, a précisé la même source.

Pour la desserte Alger-Oran par train ordinaire, les horaires de départ sont programmés respectivement à 8h00 (arrivée à 13h05) et à 12h30 (arrivée à 17h54) à partir de la gare de l'Agha (Alger). Quant à la ligne Alger-Oran par train de type confort, les horaires de départ sont programmés respectivement à 10h (arrivée à 14h09) et à 15h (arrivée à 19h). Pour la ligne Oran-Agha par train ordinaire, les horaires de départ sont programmés respectivement à 8h00 (arrivée à 13h04) et à 12h30 (arrivée à 18h00). Pour la desserte Oran-Agha par train confort, les horaires de départ sont programmés respectivement à 10h00 (arrivée à 14h07) et à 15h (arrivée à 19h). Concernant la ligne Alger-Constantine, disponible seulement sur «train confort», le départ est programmé à 7h25 (arrivée à 14h30), tandis que pour la ligne Constantine-Alger, également sur «train confort», le départ est fixé à 6h40 (arrivée à 13h15). Par ailleurs, le départ de la desserte Alger-Annaba, par train de nuit (couchettes et places assises) est programmé à 21h30 (arrivée à 7h28), tandis que le départ sur la ligne Annaba-Alger est également prévu à 21h30 (arrivée à 7h37). Pour la desserte Oran-Béchar (couchettes et places assises), le départ est fixé à 23h30 (arrivée à 8h46), alors que pour la ligne Béchar-Oran, le départ est aussi fixé à 23h (arrivée à 9h). S'agissant de la ligne Alger-Batna, par train confort, le départ est prévu à 12h30 (arrivée à 19h09), tandis que pour la ligne Batna-Alger, également par train confort, le départ est fixé à 12h15 (arrivée à 6h00).

En outre, la Sntf a informé que le programme, valable uniquement le premier jour de l'Aïd El Fitr, sera appliqué. Ainsi, la desserte Alger-Oran sera disponible par train ordinaire (départ 12h30-arrivée 17h54), un train direct (départ 15h-arrivée 19h) et un train confort (départ 17h-arrivée 21h09). Idem pour la ligne Oran-Agha qui sera disponible par train ordinaire (départ 12h30-arrivée 18h00), un train direct (départ 15h-arrivée 19h) et un train confort (départ 17h-arrivée 21h07). Le départ de la desserte Alger-Annaba, sur train de nuit (couchettes et places assises) sera programmé à 20h40 (arrivée à 6h28), tandis que le départ de la ligne Annaba-Alger est prévu à 20h20 (arrivée à 6h26). Pour la desserte Oran-Béchar (couchettes et places assises), le départ est fixé à 19h40 (arrivée à 5h), alors que pour la ligne Béchar-Oran, le départ est fixé à 19h (arrivée à 5h). S'agissant de la ligne Alger-Batna, par train confort, le départ est prévu à 12h30 (arrivée à 19h09), tandis que pour la ligne Batna-Alger, également par train confort, le départ est fixé à 23h15 (arrivée à 6h00).

La Sntf a, par ailleurs, annoncé que la reprise des horaires habituels de tous les trains de jour et de nuit est prévue à partir du deuxième jour de l'Aïd El Fitr. Il a été indiqué que le programme de circulation des trains autres que les trains régionaux et de banlieues, est affiché au niveau de ses gares, mais aussi disponible sur son site Web: www.sntf.dz. La Sntf a également assuré qu'un arrêt commercial est programmé à El Mohammadia (Mascara) pour tous les trains de grandes lignes dits «confort», en sus des trains «ordinaires» circulant sur la ligne Alger-Oran, et ce, à compter du 16 juin 2018.