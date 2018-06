PROTECTION DES PALESTINIENS L'Algérie présente un projet de résolution à l'ONU

L'Algérie a présenté au nom du groupe arabe à l'ONU, un nouveau projet de résolution réclamant la protection des Palestiniens à Ghaza et dans les territoires palestiniens occupés, dont l'adoption est prévue ce soir à New York. Le groupe des ambassadeurs arabes à New York, présidé par l'Algérie, a décidé de convoquer l'Assemblée générale de l'ONU pour l'adoption de cette nouvelle résolution après qu'un premier texte similaire eut fait l'objet d'un veto américain au Conseil de sécurité le 1er juin. Cette démarche a été également soutenue par le groupe de l'Organisation de la Coopération islamique aux Nations unies. Le texte présenté par l'Algérie en sa qualité de présidente du groupe arabe préconise «l'examen de mesures qui garantissent la sécurité et la protection de la population civile palestinienne dans le territoire palestinien occupé, y compris dans la bande de Ghaza». La version finale de ce texte, prie le secrétaire général d'examiner la présente situation et de lui soumettre un rapport écrit, dans les meilleurs délais, au plus tard dans les 60 jours à compter de l'adoption de la résolution, comprenant notamment des propositions sur les moyens de garantir la sécurité et la protection de la population civile palestinienne se trouvant sous occupation israélienne et en particulier des recommandations relatives à un mécanisme de protection international.