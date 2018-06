ILS SONT LA CIBLE D'ATTAQUES DEPUIS CES DERNIÈRES SEMAINES Qui veut nuire à nos Chinois?

Qui veut s'en prendre à cette communauté laborieuse, travailleuse et qui s'est intégrée sans aucun problème dans la société algérienne?

La Chine s'inquiète pour ses ressortissants! En effet, un citoyen chinois a été assassiné, dimanche dernier, en Algérie à la suite d'un cambriolage de son domicile. Atteint par plusieurs coups de couteau, cet employé d'une grande entreprise chinoise a succombé à ses blessures. Cet effroyable meurtre a poussé Pékin à réagir en mettant en garde ses ressortissants en Algérie. L'ambassade de Chine en Algérie a ainsi appelé, via un communiqué, ses ressortissants à prendre des «précautions de sécurité supplémentaires». «L'ambassade a exhorté les entreprises et les citoyens chinois en Algérie à «élever leur degré de vigilance et à prendre des mesures préventives supplémentaires quant à la sécurité», est-il souligné dans ce communiqué. L'agence chinoise Xinhua révèle que ce meurtre est un mini-incident diplomatique. La même source révèle que le chef de la section consulaire de l'ambassade de Chine s'est rendu mardi dernier au siège de la police d'Alger et au commissariat de Dar el Beïda pour exprimer «ses sérieuses inquiétudes sur l'incident, tout en demandant à la police algérienne de tout faire pour arrêter le meurtrier». Il est également indiqué que l'ambassadeur chinois, Yang Guangyu, a prévu de rencontrer des responsables du ministère algérien des Affaires étrangères pour les «inciter à attacher une plus grande importance à la sécurité des citoyens et des entreprises chinoises en Algérie» et «prendre des mesures concrètes pour assurer leur sécurité». Il faut dire que comme le souligne le communiqué plusieurs incidents du même genre ont été enregistrés à travers le pays. «Plusieurs régions d'Algérie ont récemment été le théâtre de plusieurs cas de vols à main armée et de cambriolages contre des sociétés et du personnel chinois, entraînant des dommages corporels et matériels à des degrés divers», dénonce la chancellerie chinoise. Pourtant, les Chinois, qui sont la première communauté étrangère en Algérie, se sont très bien intégrés. Même durant les années les plus sombres du pays, il n'y a pas eu d'incidents du genre. Les Chinois se sont fondus dans la masse, au point où certains parlent désormais très bien l'algérien (largo). D'autres ont ouvert des commerces ou se sont carrément mariés avec des Algériennes. Pour dire comment les Chinois se sont fondus dans le décor sans aucun problème. Ce qui fait que cette série d'agressions, au même titre que celles qui concernent les migrants africains, laisse planer des interrogations. Qui veut s'en prendre à cette communauté laborieuse, travailleuse et qui s'est intégrée sans aucun problème dans la société algérienne?