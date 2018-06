PROJETS, EXTENSIONS ET SOLUTIONS.. Les chantiers de Zalène

Par Ilhem TERKI -

Le ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zalène a affirmé ce jeudi à Alger que son département oeuvre à parachever tous les projets d'aménagement routier et à éliminer les points noirs pour réduire les embouteillages et les accidents, induisant des dégâts humains et matériaux qui pèsent lourd sur le Trésor public. «Les efforts se poursuivent pour relever les défis des travaux publics et des transports et parachever la plupart des projets programmés en incluant des études relatives à la réalisation de rocades au niveau de plusieurs régions», a indiqué le ministre lors d'une plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales. Répondant à une question, sur les mesures prises concernant les embouteillages que subissent les usagers de la RN5 au niveau du tronçon reliant Bouira aux limites de la wilaya de Boumerdès, il a indiqué que cette route est l'axe le plus important traversant le territoire de la wilaya de Bouira et s'étend sur 99 km des frontières de la wilaya de Boumerdès jusqu'aux frontières de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Pour améliorer la circulation et réduire les accidents sur cet axe, il a fait savoir qu'il a été procédé à la réalisation de plusieurs projets d'entretien de différents tronçons et à l'élimination de points noirs, notamment les plus accidentogènes, citant entre autres le dédoublement des tronçons traversant les villes de Bouira, Bechloul, Kadiria et Aomar. S'agissant des travaux de maintenance périodique des ronds-points et de divers tronçons, Abdelghani Zalène a fait état de la mise en place de panneaux de signalisation à travers toutes les intersections avec la RN 5, au nombre de 20 pour une enveloppe de 68 millions de dinars, et ce dans le cadre d'un projet pilote qui concerne quatre wilayas. Concernant l'impact des postes de péage pour l'autoroute Est-Ouest sur la circulation routière au niveau de l'axe (Bouira-Boumerdès), Zalène a affirmé que toutes les mesures ont été prises afin d'éviter les bouchons dans les villes que traverse cette RN, citant le projet de la rocade de Bouira pour un coût de 270 millions de dinars et dont la réception est prévue avant la fin 2018, de Lakhdaria, de Aomar, de El Asname et de Bechloul. Dans ce sens, les tronçons figurent parmi les projets prioritaires dont l'inscription à la loi de finances 2019 a été demandée par le ministère, selon le ministre.

Il a en outre mis en avant le travail intense pour l'élimination des points noirs au niveau de cet axe à travers l'aménagement d'intersections avec la RN 25 et la RW 23, la réalisation de la station d'assainissement, l'aménagement et l'entretien d'un tronçon dégradé sur une distance de 4 km au niveau d'Ahnif et la maintenance des tronçons dégradés sur une distance de 17km à Kadiria. S'agissant des accidents de la route, le responsable a rappelé le bilan des accidents de la circulation en 2017, en faisant une comparaison avec 2016, soulignant que les services concernés ont enregistré 3 639 morts en 2017 soit une baisse de 8,84% par rapport à 2016. Dans ce cadre le ministre a évoqué la mise en place de plusieurs mécanismes et mesures dont la révision de la loi relative à la régulation de la circulation routière de 2001 et la création d'un conseil consultatif intersectoriel sous la tutelle du Premier ministre qui aura pour mission la mise en place d'une stratégie de prévention et de sécurité routière. Il a rappelé également les dispositions relatives au permis de conduire biométrique et permis à points, l'alourdissement des sanctions à l'encontre des contrevenants et l'élaboration d'un décret exécutif sur la mise en place d'un système de contrôle des normes du gabarit, de poids et de charge pour les véhicules poids lourds.

Dans ce sens, le ministre a fait état de l'élaboration d'un texte, en coordination avec le ministère de l'Education nationale, sur l'intensification des cours de sécurité routière dans les établissements d'éducation.