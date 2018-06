ELLE A FAIT ADOPTER UNE RÉSOLUTION AUX NATIONS UNIES EN FAVEUR DES PALESTINIENS Brillante victoire diplomatique de l'Algérie

Par Mohamed BOUFATAH -

la demande palestinienne de disposer d'une protection internationale «est légitime»

La résolution a été adoptée par 120 voix pour, huit contre et 45 abstentions.

L'Algérie a remporté une victoire à l'ONU en faveur des Palestiniens. Avec la Turquie, en tant que représentant de l'Organisation de la conférence islamique, la représentation algérienne à l'ONU a fait adopter cette résolution malgré l'amendement proposé par les Etats-Unis contre le Mouvement de la résistance palestinienne Hamas lors de la séance du vote. Le texte adopté à l'Assemblée générale de l'ONU déplore «l'utilisation de balles réelles contre des manifestants civils, y compris les enfants, ainsi que contre le personnel médical et les journalistes». Le document exige «d'Israël qu'il s'abstienne de tels actes et qu'il se conforme à la quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949», a ajouté le média russe.

L'Assemblée générale de l'ONU, réunie en session d'urgence, a adopté mercredi soir à une très large majorité une résolution présentée par l'Algérie et la Turquie condamnant Israël pour les violences à Ghaza et réclamant un mécanisme de protection internationale pour les civils palestiniens. La résolution a été adoptée par 120 voix pour, huit contre et 45 abstentions.

Le texte adopté, condamne Israël pour les violences à Ghaza et préconise l'examen de mesures qui garantissent la sécurité et la protection des Palestiniens dans les territoires occupés. A cet effet, la résolution invite le secrétaire général à examiner la situation qui prévaut à Ghaza et dans les territoires occupés et à soumettre dans un délai de deux mois un rapport, comprenant des propositions sur les moyens de garantir la protection des Palestiniens se trouvant sous occupation israélienne et de créer un mécanisme de protection internationale. Le texte demande que des mesures soient prises immédiatement pour mettre fin au bouclage et aux restrictions imposées par Israël à la circulation et aux entrées et sorties de la bande de Ghaza, y compris avec l'ouverture durable des points de passage vers la bande de Ghaza pour l'acheminement de l'aide humanitaire et la circulation des marchandises et des personnes.

Par ailleurs, l'agence russe a relevé que l'amendement formulé par l'ambassadeur des Etats-Unis désignant nommément le mouvement Hamas comme «responsable de l'instabilité dans la bande Ghaza» n'a pas été retenu par l'Assemblée générale de l'ONU. «La version finale du projet de résolution qui a été soumise au vote ne fait aucune référence au mouvement Hamas», a-t-elle écrit.

Au moins 130 Palestiniens ont été tués et plus de 13.000 autres blessés par des tirs à balles réelles des forces d'occupation israéliennes depuis le 30 mars, contre des manifestants palestiniens sortis réclamer la levée du blocus imposé à la bande de Ghaza depuis 11 ans et le droit de retour des réfugiés palestiniens spoliés de leurs terres et biens lors de la création de l'entité sioniste en 1948. Dans son message au peuple palestinien, le président de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Mahmoud Abbas, a indiqué que les 120 Etats qui ont soutenu la résolution présentée par l'Algérie «ont réussi à démontrer leur union et à remporter une victoire concernant la protection du peuple palestinien».

Tout en soulignant que la demande palestinienne de disposer d'une protection internationale «est légitime, parce qu'elle lui permet de se protéger contre l'agression israélienne». Il a déploré, cependant, la position des pays comme les Etats-Unis d'Amérique qui avaient rejeté cette résolution.