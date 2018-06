LA SEAAL PRÉPARE LA SAISON ESTIVALE À ALGER ET TIPASA 108 plages ouvertes à la baignade

Par Walid AÏT SAÏD -

Deux autres plages pourraient être ouvertes au niveau de la capitale. Les contrôles et analyses sont en cours.

L'Aïd arrive, le beau temps aussi! Place donc à la saison estivale! Après un mois de Ramadhan des plus éprouvants, les Algériens pensent déjà à leurs vacances. Certains vont même profiter de la fête de l'Aïd El Fitr pour aller piquer une tête. Les habitants d'Alger et de Tipasa auront l'embarras du choix, puisque pas moins de 108 plages seront autorisées à la baignade.

C'est ce que nous a révélé, hier à Alger, Mustapha Bougueroua, le directeur réseau, collecte et assainissement de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal). «Pour cette saison estivale 65 plages sont autorisées à la baignade au niveau de la capitale et 43 au niveau de la wilaya voisine, Tipasa», a souligné ce responsable qui révèle que deux autres plages pourraient être ouvertes au niveau d'Alger. «Les contrôles et analyses sont en cours, ces plages devraient être prochainement ouvertes au public», a-t-il soutenu sans donner plus de détails pour des raisons de sécurité et de logistique. Le département de Mustapha Bougueroua qui compte 1170 employés (tous Algériens, Ndlr) est sur le qui-vive depuis le mois de mars afin d'éviter toutes mauvaises surprises aux estivants. Par mauvaises surprises, on parle de déversement des eaux usées dans la mer. Les départements de l'assainissement de la Seaal sont en fait les hommes de l'ombre. «Afin d'éviter le débordement des portes de relevage (PR qui sont un équipement composé d'une ou de plusieurs pompes et permettant la collecte et le traitement des eaux usées, Ndlr) à l'approche de chaque saison estivale, nous procédons à l'entretien et au curage de ces postes qui se trouvent proches de la côte», a fait savoir Mustapha Bougueroua. «Ce travail particulièrement sensible a été achevé. Les habitants d'Alger et Tipasa peuvent être rassurés, leurs plages ne seront pas polluées par les eaux usées», a-t-il assuré en indiquant toutefois que cette mission a été difficile cette année à cause du mauvais temps. «D'habitude, dès le mois de mars-avril il n'y a presque plus de chutes de pluie. Cette année, jusqu'à la semaine dernière on a eu de fortes pluies ce qui a fait qu'à chaque fois nous étions presque obligés de recommencer à zéro», rapporte ce responsable de la Seaal. Il atteste toutefois que tout est rentré dans l'ordre. «Tout est prêt. Notre tutelle qui est la direction de l'hydraulique d'Alger nous a tracé une feuille de route claire afin d'éviter toute mauvaise surprise», a-t-il soutenu non sans saluer les efforts de la tutelle, mais surtout des employés de l'assainissement de la Seaal qui ont travaillé nuit et jour pour relever le défi. «Collecter puis dépolluer les eaux usées, mais aussi améliorer sans cesse la qualité des eaux de baignade et préserver la biodiversité: une mission essentielle pour laquelle nous oeuvrons au quotidien», a tenu à conclure Mustapha Bougueroua après avoir souhaité une bonne fête de l'Aïd à tout le peuple algérien. Les plages d'Alger et de Tipasa sont donc prêtes, alors n'hésitez pas à en profiter...