Constantine revient à ses habitudes

Par Ikram GHIOUA -

Il y a quelques années ce ne fut pas le cas. Beaucoup de commerces restaient fermés pour une semaine. Aujourd'hui, cette tradition est révolue.

La vie a repris son cours de façon naturelle à Constantine au troisième jour de l'Aïd. Une activité assez dense en ville où l'on constate la reprise d'exercice des commerçants. Contrairement à certaines villes du pays, les marchés des fruits et légumes sont ouverts et les citoyens n'ont pas eu de crainte à trouver là où il faut leurs besoins quotidiens. Certes, au deuxième jour de l'Aïd, la ville était presque en hibernation, néanmoins, hier, boulangers, boucheries et magasins ont repris le travail au même titre que les pharmaciens. Une importante masse de citoyens occupait les rues et ruelles du centre-ville pour satisfaire leurs nécessités en alimentation. Les gérants des boutiques n'ont pas jugé nécessaire de prendre congé. «On doit bien reprendre et pour un bon commerce il est impératif de rester en exercice, pourquoi garder les rideaux baissés si la clientèle est bien présente», confie ce jeune commerçant qui gère un grand espace d'alimentation. Idem pour cette boutique de cosmétiques: «Comme vous voyez, les gens sont nombreux à passer prendre ce qu'il leur faut et fermer pour trois jours est absolument exagéré.» Ainsi, donc la vie revient à la normale après un mois de jeûne. Comme cité plus haut, les commerces et marchés des fruits et légumes sont également en activité. Pour eux, la marchandise doit être écoulée au plus vite, notamment que trois jours de fermeture va priver les consommateurs de leurs besoins. Une volonté politique d'ailleurs qui a été concrétisée. Désormais, ce n'est plus un souci du moins à Constantine. Une bonne chose, selon les citoyens. Imen avait besoin de quelques achats, sa famille attend des invités pour ce soir: «J'ai besoin de faire quelques courses pour ce soir, on reçoit des invités pour le dîner, je ne peux pas me plaindre puisque j'ai tout ce qu'il me faut, pain, viande et quelques fruits.» Pour cette maman de trois enfants «on doit bien manger, il y a des produits qui manquent, mais ça peut aller avec ce que je viens d'acheter». Certainement que quelques produits peuvent manquer en ce troisième jour, notamment des légumes, les marchés ne seront réalimentés qu'à partir de demain, néanmoins le plus important est disponible. Il y a quelques années ce n'était pas le cas. Beaucoup de commerces restaient fermés pour une semaine. Aujourd'hui cette tradition est révolue.