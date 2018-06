ORAN Trois morts et 143 blessés recensés en un mois

Par Wahib AïT OUAKLI -

Plusieurs autres décès ont été provoqués par des accidents ferroviaires survenus sur les différentes lignes liant Oran aux wilayas limitrophes.

Cent cinquante-trois accidents ayant provoqué la mort de trois personnes et 143 blessés. Tel est le bilan du mois du Ramadhan, fourni par la direction de la Protection civile de la wilaya d'Oran. La bêtise humaine en est la raison: excès de vitesse et dépassements dangereux. Les routes d'Oran sont, à la moindre balourdise commise par le chauffeur, mortelles. Selon le même bilan, on classe la RN 11, liant Oran à Mostaganem, et la route du port d'Oran, tout comme les routes reliant, par voie autoroutière, la capitale de l'Ouest aux wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent et Sidi Bel Abbès, les lieux de prédilection de l'excès de vitesse et du non-respect du Code de la route.

Une telle hécatombe, prenant des allures phénoménales, n'est pas nouvelle, du moins pas chez les Oranais ayant pris l'habitude d'enterrer les leurs ayant en fait été victimes des différents types d'accidents de la circulation. Autrement dit, les routes parfaitement bitumées, les rails du tramway et ceux des chemins de fer deviennent mortels à la moindre erreur de conduite. Dans leurs bilans, les sapeurs-pompiers ont, récemment, fait état de 2437 accidents de circulation causant la mort de 54 personnes, dont 44 hommes, quatre femmes et six enfants. Le même bilan fait ressortir 2 365 blessés comprenant 1578 hommes, 587 femmes et 200 enfants. Aux mêmes statistiques, s'ajoutent huit autres décès provoqués par six accidents ferroviaires survenus sur les différentes liaisons reliant Oran aux wilayas environnantes. Idem pour le tramway qui a recensé, à son tour, six accidents ayant fait un mort et 13 blessés. Les chiffres restants concernent les victimes des accidents de la circulation routière. En 2017, les services de la Protection civile ont enregistré 4510 interventions durant la période allant de janvier à novembre 2017. Durant la saison hivernale, la Protection civile a identifié 35 points noirs à travers le territoire de la wilaya dont les plus dangereux sont localisés à Haï El Barki à l'est de la ville, le Ravin blanc dans le secteur urbain Sidi El Houari, les ronds-points d'El Morchid, Haï Sabah à l'Usto, Bir El Djir à proximité de la cité Aadl, Es Sénia Douar et le boulevard Amir Abdelkader à Sidi El Chahmi. Ces points sont connus pour être le réceptacle des eaux stagnantes, d'où leur éradication suite aux interventions des éléments de la Protection civile à travers les 27 unités que compte la wilaya. Au niveau national, huit personnes ont trouvé la mort et 46 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation enregistrés tout récemment à travers plusieurs régions du pays. Le bilan le plus lourd a été relevé au niveau de la wilaya de Djelfa où deux personnes sont décédées et quatre autres ont été blessées dans deux accidents de la circulation.