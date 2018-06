LA FERMETURE DES COMMERCES DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES LÉGALES EST DEVENUE LÉGION La permanence: cette duperie de trop!

Par Hocine NEFFAH -

Le cas de l'Aïd El Fitr de l'année 2018 est semblable à celui de l'année précédente. Les commerces n'ont pas affiché une disponibilité

C'est beau de dire que le ministère du Commerce a mis en garde les commerçants contre toute atteinte à la loi régissant le fonctionnement de l'activité commerciale durant la période des fêtes nationales comme c'est le cas pour l'Aïd El Fitr, mais la réalité est là, elle contredit de fond en comble ces «mises en garde».

Le jour de l'Aïd El Fitr est vu par les Algériens qui se préparent à fêter ce moment annonciateur de la mise en place des habitudes auxquelles ils ont renoncé pendant un mois d'abstinence et se sont donnés au rituel sacral du Ramadhan, comme une bouffée d'air pour reprendre les choses de la vie en main et se réadapter à nouveau avec leurs réflexes.

Mais comme chaque année, les fêtes algériennes se heurtent toujours au sempiternel problème de l'approvisionnement en alimentation toutes natures confondues. C'est le cauchemar des communs des mortels, et comme à l'accoutumée, on entend chaque année aussi le même disque à propos des mesures fermes qui s'abattront sur les commerçants concernés par la liste de la permanence à laquelle ils devraient se conformer dans le souci de répondre aux besoins des citoyens en matière d'approvisionnement en produits alimentaires destinés à la consommation large et de première nécessité.

Le cas de l'Aïd El Fitr de l'année 2018 est semblable à celui de l'année précédente. Les commerces n'ont pas affiché une disponibilité manifeste, hormis quelques commerçants qui ont ouvert durant le premier jour de cette fête religieuse parce qu'ils sont concernés par la liste de la permanence durant cette période où tout le monde préfère passer les deux jours de la fête avec sa famille partageant les moments festifs sur fond d'un cérémonial aux conséquences négatives sur l'ensemble des citoyens qui se voient privés de l'essentiel durant ces jours en question.

Le drame des Algériens se fait sentir avec insistance lors des jours qui suivent la période des fêtes décrétées comme fériées d'une manière officielle.

C'est à ce niveau que le processus de l'approvisionnement de la population se voit perturbé pour une durée dépassant facilement une semaine. Les grandes villes affichent cette morosité en matière de fermeture des commerces contre toute attente, la faillite est saillante quant au contrôle et aux visites d'inspection sur terrain des agents du ministère du Commerce pour vérifier le non-respect manifeste de nouvelles dispositions de la loi 04-08 régissant les congés durant les fêtes légales et religieuses quant au respect de la durée du congé et la réouverture et la reprise de l'activité commerciale. Dans ce sens, le ministère du Commerce a publié un communiqué dans le sillage de la fête de l'Aïd El Fitr pour sommer et rappeler les commerçants des dispositions juridiques qui encadrent l'activité commerciale durant cette période; le ministère a rappelé que «Le ministère du Commerce, sans rappeler l'adhésion habituelle des commerçants en vue d'assurer l'approvisionnement de la population durant les fêtes nationales et religieuses, appelle les commerçants réquisitionnés à contribuer massivement à la réussite de cette opération et informe l'ensemble des commerçants de l'obligation de procéder après la fête de l'Aïd, à la reprise des activités commerciales conformément aux nouvelles dispositions de la loi 04-08 sus-citée, régissant les congés durant les fêtes légales et religieuses et les invite à ce titre, à la réouverture de leurs commerces», et d'ajouter que «en application des dispositions de l'article 8 de la loi 13-06 modifiant et complétant la loi 04-08 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, les services du ministère du Commerce ont élaboré un programme de permanence à l'occasion de l'Aïd El Fitr 2018 à l'effet d'assurer aux citoyens un approvisionnement régulier en produits alimentaires et services de large consommation», lit-on.

Notre visite sur le terrain nous a permis de constater que les commerçants n'ont pas eu ce sens civique avant qu'il ne soit un sens exigé par la coercition imposée par la force de la loi. Beaucoup de commerces affichent une situation de fermeture apportant ainsi une dose de monotonie qui atteste de l'état de non-respect des lois en vigueur et les populations qui se mettent à faire des déambulations pour se procurer quelques baguettes de pain et des sachets de lait.

Un commerçant qui assure l'approvisionnement en alimentation générale dans la localité de Hussein-Dey assure que «je n'étais pas concerné par la liste de la permanence cette année, mais je peux dire en toute aisance que en aucun cas j'ai vu des contrôleurs se déplacer pour vérifier l'application de la loi qui exige que les commerçants doivent ouvrir leurs commerces après les deux jours de l'Aïd», a rapporté le vieux commerçant de la cité l' «Etoile» jouxtant la rue ex-Parnet actuellement rue Nefissa Hamoud. C'est le même constat dans d'autres cités de cette localité peuplée, les commerces sont fermés et l'approvisionnement en alimentation générale se fait tôt le matin à cause du manque drastique en commerçants qui préfèrent fermer leurs boutiques et aller passer la fête avec leurs familles oubliant que ce métier relève du service public même si sa nature est libérale.

Il est temps de revoir cette parodie de situation qui se répète chaque année et essayer d'entreprendre de nouvelles dispositions dans l'objectif de redresser cette faille à répétition et en finir avec cette spirale incommensurable.