LE CONSEIL NATIONAL DU RND EST PRÉVU LES 21 ET 22 JUIN PROCHAINS La joute attendue de Ouyahia

Par Mohamed BOUFATAH -

Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, est attendu en conférence de presse le samedi prochain. Il s'exprimera à la clôture de la 5e session ordinaire de son parti, prévue les 21 et 22 juin prochains à la Mutuelle générale des matériaux de construction de Zéralda, à l'ouest d'Alger. Tribun au verbe tout aussi aiguisé, Ahmed Ouyahia s'adonnera à son sport favori, à savoir la joute des questions-réponses avec les médias.

Il abordera dans son discours d'ouverture et sa conférence de presse, les questions phares de l'actualité nationale. Il s'expliquera certainement, sous sa casquette de Premier ministre, sur la dernière instruction du chef de l'Etat se rapportant à la deuxième lecture de la LFC 2018 et surtout l'annulation des taxes sur les droits de timbre des documents administratifs. Le secrétaire général du RND expliquera les directives du chef de l'Etat, loin de toute surenchère.

En homme d'Etat, il aura également l'occasion d'apporter des précisions à ses dernières déclarations et réagira à propos de ses détracteurs. Il sera sans doute interrogé sur le contenu de la loi de finances complémentaire 2018, notamment à propos de certaines mesures qui ont suscité la discorde, à l'image de son article 15, instituant une TVA de 19% pour l'importation des kits CKD et SKD pour le montage automobile. Dans ce contexte, Ouyahia avait déclaré en substance récemment que «le soutient de l'Etat est tributaire du taux d'intégration du produit fabriqué en Algérie». Il devrait également s'exprimer sur le bilan de l'action du gouvernement qu'il coordonne. Sur le plan partisan, il expliquera le cap que sa formation, en prévision de l'important rendez-vous de la présidentielle, de la tenue duquel, moins d'une année seulement nous sépare. Il devrait aussi s'exprimer sur l'enlisement et le pourrissement dans lesquels patauge le mouvement de grève des médecins résidents, qui boucle maintenant son septième mois. Il faut dire que malgré le contexte tendu marqué par la situation politique, économique et sociale difficile, les sorties du Premier ministre sont de plus en plus rares. Sa dernière intervention, sous la casquette de Premier ministre, remonte à mi-avril dernier. Sa dernière sortie publique, en tant que secrétaire général du parti, remonte à son meeting de Biskra, à l'occasion de la célébration du 21eme anniversaire de son parti.

L'ordre du jour de la session ordinaire du conseil national sera ouvert, d'après le porte-parole du RND, Seddik Chiheb. L'évaluation de la situation politique nationale, y compris la question relative à la présidentielle, la situation organique du parti seront les principaux points au menu de cette session. Il sera question de dresser le bilan de l'opération de restructuration engagée par le parti depuis plusieurs mois, selon la même source.

La formation de Ouyahia sera également appelée à se préparer pour prendre part, en décembre prochain, au renouvellement de la moitié des membres du Sénat, ainsi qu'au renouvellement des instances et organes de l'Assemblée populaire nationale(APN), prévu avant la clôture de l'actuelle session parlementaire. Enfin, le SG du RND a souvent fait savoir que «les attaques qu'il subissait sont motivées par sa supposée ambition de se présenter à la présidentielle de 2019», réitérant le fait qu'il ne se présenterait pas à la présidentielle «contre le chef de l'Etat».

De même qu'il a toujours rappelé son soutien indéfectible au chef de l'Etat. «Je le soutiendrai pour un 5e mandat, s'il décide de se présenter, car il fait du bon travail.», a-t-il déclaré.