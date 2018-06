M'SILA Un candidat au bac poignardé par son ami

Un candidat au baccalauréat a trouvé la mort après avoir été poignardé par son «propre ami». Le terrible drame qui a eu lieu dans la commune de Amirat, au nord de la ville de M'sila, a plongé les élèves, les proches de la victime et le coupable dans un état de choc surtout qu'il s'est déroulé au lendemain de la fête de l'Aid.

Selon les témoignages des présents, le présumé coupable âgé seulement de 17 ans, souffrant de troubles psychologiques, a poignardé son camarade lors d'une séance de révision chez lui. «La victime et le coupable ainsi que d'autres élèves du même âge, ont l'habitude de réviser ensemble chaque veille d'examen», selon les témoignages des proches qui précisent que les deux élèves sont de très bons amis.

Selon la même source, une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour élucider les circonstances de ce crime.

Pour le moment, toutes les pistes sont suivies, d'autant plus que les enquêteurs ignorent la raison du meurtre. Par ailleurs, l'annonce du crime a plongé la ville dans un climat de tristesse et de deuil.