SAISIE DE 3 TONNES DE CANNABIS À NIAMEY Des Algériens et des Marocains arrêtés

La lutte contre le crime organisé s'intensifie. D'énormes quantités de drogue ont été saisies au Niger. Des Marocains et des Algériens ont été arrêtés et trois tonnes de cannabis ont été récupérées. Une saisie record pour le pays voisin! Cette drogue provient probablement du Maroc. «Cette prise de trois tonnes de résine de cannabis peut s'évaluer à trois milliards de CFA (4,5 millions d'euros)», selon le ministre de l'Intérieur nigérien Mohamed Bazoum. Lors d'un point de presse, le ministre nigérien a indiqué que 12 personnes, dont des Nigériens, des Maliens, des Marocains et des Algériens, sont impliquées dans cette affaire de trafic de drogue. Les présumés coupables sont arrêtés et écroués à la prison de la capitale. Selon le même responsable, la drogue saisie était dissimulée dans des caisses de fruits et légumes. Il est à signaler que les membres arrêtés ont été placés en garde à vue dans l'attente de la poursuite de l'enquête afin de déterminer l'étendue des activités du réseau.