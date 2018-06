SAISON ESTIVALE À BÉJAÏA Déjà deux noyés

Les deux enfants étaient âgés de 14 et 15 ans. Leur disparition a été signalée vers 7h00, à la plage de Tassift, commune de Melbou.

Alors que la saison estivale n'a même pas été lancée, voilà que les plages de Béjaïa font parler d'elles. Durant la journée de dimanche, deux familles ont été endeuillées. Deux cas de noyade ont été enregistrés au niveau de la plage de Melbou. Il s'agit d'un jeune mineur originaire d'El Eulma dont le corps a été repêché par les agents de la Protection civile. Tandis que les recherches, qui se poursuivent toujours pour récupérer le corps d'une deuxième personne portée disparue, originaire toujours d'El Eulma, wilaya de Sétif.

En matière de dispositif de surveillance des plages, installé depuis le 1er juin 2018 sur 33 plages de notre littoral, la Protection civile de Béjaïa fait état de 6 ambulances affectées exclusivement aux plages, qui seront opérationnelles durant les jours de grande affluence (week-ends et jours fériés...), 6 embarcations pneumatiques sur six secteurs, en plus de l'unité marine avec ses 3 semi-rigides. Quant aux moyens humains, le communiqué de la Protection civile indique la mobilisation d'un inspecteur des plages suppléé par deux adjoints (secteur Est et secteur Ouest), 70 agents sauveteurs professionnels (à raison de 2 à 3 par poste plage) et 360 saisonniers (à raison de 5 à 20 par poste plage, selon l'affluence). Il en est de même pour les 16 plongeurs autonomes sur les plages importantes à côté des plongeurs stationnés à l'Unité marine de Béjaïa. Au chapitre accidents de la route, la Protection civile a enregistré durant ce mois de Ramadhan 2018, 119 accidents ayant engendré 143 blessés et 4 décédés. Durant les 2 jours de l'Aïd El Fitr, il a été relevé 24 accidents avec 28 blessés et malheureusement 2 morts.