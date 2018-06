IL A APPELÉ À VIOLENTER LES FEMMES NON VOILÉES Le "bourreau" arrêté à Oran

Par Wahib AïT OUAKLI -

Les services en charge de ladite affaire s'affairent à passer au crible une longue liste de profils ayant une relation, de près ou de loin, avec des messages violents, stigmatisant la femme non voilée, diffusés sur les pages Facebook.

Il est âgé tout juste de 29 ans, le dénommé B. MA. est, selon le site électronique algerieonline.info/, arrêté par les éléments de la brigade de recherches. Pour cause, cet individu, à partir des réseaux sociaux, fait appel à la violence contre les femmes, d'où la justice qui s'est mise en action en lançant la traque contre le mis en cause.

Les enquêteurs ont, toujours selon le même site, réussi à identifier l'individu en question.

Remis aux mains des justiciers pour complément d'enquête, le prêcheur de la violence contre les femmes non voilées n'a pas nié les faits, d'où son incarcération et l'accusation le poursuivant reposant sur l'apologie du terrorisme et incitation à la violence.

Le mis en cause, fonctionnaire dans un centre de formation, ne serait pas seul dans cette campagne appelant à la violence contre la femme non voilée. Selon le même journal électronique, les services en charge de ladite affaire s'affairent à passer au crible une longue liste de profils ayant une relation, de près ou de loin, avec des messages violents, stigmatisant la femme non voilée, diffusés sur les pages Facebook. Autrement dit, toute la chaîne de cette nouvelle «tendance» de violence est à placarder dans les fichiers des services de sécurité pour les mettre ensuite hors d'état de nuire.

D'autant plus qu'une telle affaire n'est pas un simple fait divers. Elle repose sur un délit gravissime et sévèrement réprimé par la justice, l'appel à la violence. Ainsi donc, toutes les pistes seront empruntées aux fins de démasquer ces «extrémistes» se cachant derrière l'écran tout en lançant des appels à la violence ciblant essentiellement la femme. Pour ainsi dire, d'autres interpellations sont attendues. Une telle vague a commencé à la fin du mois de Ramadhan. Les réseaux sociaux ont été enflammés par des appels dépitants lancés contre la femme en l'attaquant à l'acide pour la défigurer. «Agissez dans le cadre de la stratégie attaque et prenez la fuite», relève-t-on de l'appel odieux lancé par le mis en cause ayant préconisé par là même «de la laisser (la femme Ndlr) défigurée». La rue ainsi que l'opinion n'ont toutefois pas été indifférentes face à une pareille situation. Si plus d'un ont dénoncé un tel appel, des femmes, dont l'info est difficile à vérifier, se seraient constituées partie civile en déposant plainte.