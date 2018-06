ACCIDENTS DE LA ROUTE: 5 MORTS EN 24 HEURES Le drame qui perdure...

Par Ilhem TERKI -

Le facteur humain est toujours en cause, il reste le principal concerné par ces accidents fatals.

Le comportement incivique et l'irresponsabilité de certains chauffeurs causent des dégâts irréparables. Les accidents de la route continuent à endeuiller les familles algériennes. Des dizaines de morts sont recensés par les services concernés quotidiennement.

Les autorités restent paralysées face à cette dramatique situation.

Cinq accidents de la route se sont produits ces 24 heures et ont fait cinq morts et 15 blessés, selon le dernier bilan rendu public hier par la direction de la Protection civile. «Plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés durant ces 24 heures, dont cinq accidents les plus mortels, ayant causé le décès de cinq personnes sur les lieux d'accidents et 15 autres blessées, traitées sur place puis évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la Protection civile», a indiqué le bilan de la Protection civile en précisant que le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de Guelma, ayant causé le décès de deux personnes et des blessures à trois autres, suite au carambolage entre trois véhicules légers survenu sur le chemin de wilaya N°122, commune de Hammam Debagh.

A noter que 13 autres personnes ont trouvé la mort et 192 autres ont été blessées dans 105 accidents de la route survenus au niveau des zones urbaines durant la semaine dernière qui coïncidait avec l'Aïd El Fitr, selon un bilan établi par les services de la Sûreté nationale. Il semble que, la prévention routière et les solutions données par les experts pour faire face aux risques d'accidents entraînant des décès, ne donnent pas de résultats. «Le facteur humain demeure la principale cause des accidents de la route en sus d'autres facteurs liés à l'état des véhicules et à l'environnement», a ajouté la même source. Dans son communiqué, la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) appelle les usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance, à respecter le code de la route et à éviter l'excès de vitesse, sans oublier de soumettre les véhicules à un contrôle régulier pour préserver les vies humaines et la sécurité des usagers de la route.

De son côté, le commandement de la Gendarmerie nationale avait indiqué dans son dernier bilan que près de 125 personnes sont décédées et 743 autres personnes ont été blessées, suite à 395 accidents de la circulation recensés sur le réseau des Routes nationales du pays, depuis le début du mois sacré du Ramadhan. Selon la même source, le nombre de victimes est en baisse comparativement à la même période de l'année dernière, où ses services ont enregistré 153 décès et 818 blessés, suite à 470 accidents. Détaillant le bilan, il est à signaler que 26 accidents ont été enregistrés à Bouira, 25 accidents à Ain Defla et 21 autres à Sétif, au moment où la plus grande perte en vies humaines a été enregistrée dans la wilaya de Biskra avec une dizaine de morts et 37 blessés, suivie par les wilayas de Sétif et Ghardaïa, avec respectivement six morts et 35 blessés pour la première et six morts et 16 blessés pour la seconde.