A J-1 DE L'EXAMEN DU BAC Le stress monte d'un cran

Par Madjid BERKANE -

«Les candidats sont sous stress depuis presque deux mois»

Les interrogations relatives à la nature des questions, aux conditions de déroulement du bac et la sécurisation de ce dernier hantent tous les candidats.

«Les jours paraissent longs et les nuits interminables. Je n'arrive plus à penser à autre chose. Le bac m'habite du matin au soir!». Ces propos sont de Redouane, 19 ans, candidat pour la première fois à l'examen du bac série scientifique, rencontré, hier, à la Bibliothèque nationale d'El Hamma. Venu pour réviser pour les énièmes heures avant l'examen du bac prévu pour demain, Redouane, le visage tout pâle, ne cache pas que ses révisions sont devenues moins productives au fil des heures. «Je continue à réviser, mais je ne vous cache pas que j'ai l'impression que je ne retiens rien. Toute mon attention se focalise sur ce qui va se passer le jour J. Comment seront les sujets? Comment seront les surveillants? Quelle ambiance marquera le centre d'examen?», avoue Redouane, soulignant que l'examen du bac de cette année serait le plus stressant dans l'histoire de l'Algérie. «Les candidats sont sous stress depuis presque deux mois», dira-t-il, mentionnant que les révisions durant le mois sacré de Ramadhan sont spécifiques et très stressantes. L'attente précédant le bac est, pour notre interlocuteur, le premier facteur qui angoisse les élèves et les perturbe.

Il faut dire que Redouane n'a pas tort à ce sujet, car l'ensemble des pédagogues affirme que les élèves qui réussissent le mieux à l'examen du bac sont ceux qui arrivent à mieux gérer justement cette angoisse. Les facteurs favorisant le stress sont devenus malheureusement, s'accordent à dire les spécialistes, de plus en plus nombreux ces dernières années. «En plus de la famille et de l'entourage qui exercent d'une manière ou d'une autre une pression terrible sur le candidat, ce dernier fait face désormais aux aléas de l'Internet. Le spectre de voir les sujets du bac publiés avant les épreuves inquiète en permanence les élèves et particulièrement les meilleurs élèves», souligne-t-on. «Les répercussions de la fuite des sujets sont toujours

désagréables pour les bons élèves», indiquent les spécialistes. A propos de la fuite des sujets du bac, il y a lieu de souligner que la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit, a pris une batterie de mesures pour exclure la survenance de ce scénario. «Les réseaux sociaux seront inaccessibles durant tout l'examen du bac et l'Internet sera coupé avant chaque épreuve», a-t-elle indiqué récemment dans un communiqué. La décision qui a été prise conjointement avec le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique est pour Nouria Benghebrit la seule solution afin de préserver la crédibilité du bac et l'intérêt des candidats. «Le bac est et restera l'examen le plus important et décisif en Algérie.

Il est hors de question de permettre aux ennemis de l'Algérie et aux perturbateurs de toucher à sa crédibilité», a déclaré l'année dernière Nouria Benghebrit. La coupure des réseaux sociaux et de l'Internet n'est, pour rappel, pas la seule mesure que le département de Benghebrit a prise pour garantir le bon déroulement du bac. «Les mesures de la fouille corporelle au seuil des établissements et des classes, le renforcement des enseignants surveillants (3 à 4 par classe), l'interdiction au personnel de l'administration de se balader dans les couloirs, l'interdiction aux chefs des centres d'examen et aux surveillants d'utiliser le téléphone portable, la sécurisation des enveloppes des sujets du bac, l'interdiction aux élèves d'arriver en retard, la sécurisation des centres d'examen et leurs alentours seront toutes reconduites à l'occasion de cet examen», a fait savoir récemment la ministre, notant que les contrevenants seront tous passibles de sanctions.

Pour réussir son plan, le ministère de l'Education a procédé dès le début de l'année à la sensibilisation des élèves, des parents et des enseignants. Djamila Khiar, présidente de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves a affirmé que des séances de sensibilisation ont été organisées par sa fédération à travers le territoire national au profit des parents d'élèves. «Ces derniers sont tous maintenant sensibilisés à la nécessité de se renseigner sur le lieu des centres d'examen où leurs élèves doivent passer le bac», a-t-elle indiqué récemment.

L'exclusion de l'année dernière des candidats à cause du retard a eu, pour raison, rappelons-le, la non-connaissance des élèves de leurs centres d'examen.

Par ailleurs et pour aider les parents et les élèves à être au rendez-vous, la ministre de l'Education a pris la décision de ne plus envoyer les candidats dans des centres se trouvant au-delà de 20 km de leurs lieux de résidence. Au sujet du transport, il est à souligner que les P/APC se sont tous engagés cette année pour mettre les moyens dont disposent leurs communes à la disposition des candidats.