SUJETS DU BEM SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX Une jeune fille poursuivie en justice à Bouira

Une jeune fille âgée de 21 ans a été identifiée et poursuivie en justice pour avoir posté des sujets du brevet de l'enseignement moyen (BEM) sur les réseaux sociaux à Bouira quelques minutes après le début des épreuves, a-t-on appris hier de la cellule de communication de la sûreté de la wilaya. «La mise en cause portant les initiales B.S est accusée d'avoir diffusé des sujets de physique et de technologie sur les réseaux sociaux huit minutes après le début des épreuves du BEM à Bouira avec l'intention de perturber les candidats et les pousser au copiage», a-t-on expliqué.

Une enquête a été minutieusement menée pour l'identification de cette personne et un dossier judiciaire a été envoyé au procureur de la République près le tribunal de Bouira, a-t-on poursuivi.