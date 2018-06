APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF SUR L'ENVIRONNEMENT ORGANISÉ À LA CRÈCHE CNAS DE BAB EZZOUAR Comment inculquer aux enfants le "respect de l'environnement"

Par Abdelkrim AMARNI -

L'objectif est d'aboutir à un programme commun à l'échelle nationale.

Comment inculquer aux enfants le sens de la protection de l'environnement? Tel a été le thème retenu d'un après-midi récréatif organisé hier dans l'une des trois crèches d'Alger que gère la Cnas. L'événement, auquel assistait le directeur de l'Agence d'Alger de la Cnas, en la personne de Mahfoud Idris, entouré de quelques proches collaborateurs, a pris l'air d'une fête «bon enfant» animée par diverses présentations proposées par les enfants même de la crèche «Tahar Rabia» implantée dans la cité du même nom à Bab Ezzouar (Alger).Le thème de cet après-midi, identique à celui de l'année écoulée, a été amélioré de par les prestations riches et variées et surtout fort colorées. Les bambins étaient en effet richement habillés selon un style différent et propre à certaines régions. Grande fut l'émotion lorsqu'ils entonnèrent l'hymne national devant une assistance nombreuse debout pour la circonstance. Cet instant de grande émotion a été suivi de chansonnettes de bienvenue, en langues arabe et amazighe, d'une pièce sur la «Pollution», une danse avec comme thème «Sauver la planète», une autre danse indienne sur le même sujet ainsi qu'une opérette intitulée «La Nature fait le procès de l'Homme» et une chansonnette dédiée à l'environnement. Sans oublier quelques danses amazighes exécutées avec ravissement par ces jolies poupées habillées en costumes berbères, de la crèche Rabia Tahar où s'est déroulé cet agréable après-midi. Dans une déclaration à la presse, Idris a souligné que toutes les crèches gérées par la Cnas, à savoir celles des Annassers, «El Moroudj» qui active à la cité Sorecal ainsi que celle de la cité Rabia Tahar, dispensent un programme pédagogique commun axé principalement sur le respect de l'environnement, «rôle important dans l'éducation» comme souligné par Mahfoud Idris. L'objectif étant, a-t-il ajouté, «d'uniformiser les programmes pédagogiques, éducatif et sociaux à l'échelle nationale.» Il existe en effet, une crèche Cnas dans chaque wilaya du pays chacune est accessibles à tous les citoyens affiliés à la Cnas.

Mme Feriel Akli, directrice de cet établissement nous a fait visiter les vastes locaux de cette crèche où étaient exposées de nombreuses réalisations exécutées par les enfants à partir de «déchets» comme des bouchons de bouteilles en plastique, du papier, des fonds de bouteilles...pour en faire des ustensiles pratiques et usuels dans le quotidien. A savoir un pouf, une poubelle de bureau, un plumier, un plateau ou tout autre objet utile ceci tout en préservant l'environnement. La crèche Rabia Tahar a une capacité d'accueil de 200 enfants âgés de 24 mois à cinq ans révolus. Au vu du roulement observé, elle compte actuellement 205 enfants.