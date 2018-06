BOUIRA La crise du lait persiste

Par Abdenour MERZOUK -

La crise du lait en sachet s'est inscrite dans la durée pour la wilaya de Bouira.

Malgré les multiples cris de détresse des citoyens, rien ne semble déranger les responsables puisque rien n'est fait pour vouloir mettre un terme à cette situation. En plus des graves dysfonctionnements dans la collecte dans les wilayates limitrophes, une unité de production de lait en sachet est à l'arrêt pour un souci de poudre. La laiterie Akil à Toghza commune de Chorfa, extrême est de la wilaya, a été réalisée dans le cadre d'un investissement privé et soutenue par l'Andi pour la coquette somme de 12 milliards de centimes. Cette unité totalement mise sur pied est fermée puisque l'Onil, organisme chargé de fournir la poudre n'a, à ce jour, pas alimenté la laiterie pour lui permettre de produire en moyenne plus de 5000 sachets par heure. Cette unité pourra dans le court terme, subvenir à une bonne partie de la demande locale et peut-être couvrir les villes situées au sud de la wilaya de Béjaïa. En plus des opportunités d'emploi, la laiterie prévoit la production de dérivés du lait. La question qui taraude les esprits est celle de savoir où passe le quota de la wilaya de Bouira quand le gros de la production commercialisée à travers la wilaya provient de l'unité de Draâ Ben Khedda dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le ministre de l'Agriculture à l'occasion d'un passage à Bouira, avait promis la fin de la crise dès le mois de Ramadhan. Rien n'a été concrètement fait, puisque tout au long du mois sacré et après, le citoyen éprouvait les pires difficultés à acquérir un litre de lait à 25 DA. Quand il est disponible, il est vendu sous la table et en concomitance avec un litre de lait de vache. Toute cette situation peut trouver un dénouement à la condition de permettre à la laiterie Akil de commencer sa production. Même si la crise ne sera pas totalement résolue, elle sera très largement atténuée. La situation est telle qu'il est temps de vérifier les circuits de livraison de la poudre, les réseaux d'acheminement des collectes surtout que l'état subventionne à coups de milliards ce produit. Les propriétaires et le gestionnaire de cette unité de production fin prête sollicite l'intervention des responsables à tous les niveaux pour mettre un terme à une attente lourde qui pénalise surtout le petit consommateur aux revenus limités. Toutes les unités en exercice dans la région, axent leur production sur le lait en boîte et le lait de vache en raison de la marge bénéficiaire qui est plus consistante. La laiterie Akil a, dans son programme, privilégié le sachet et a reporté les autres modes de production au moyen et long terme. Rien que pour ça elle mérite un soutien et la levée des entraves.