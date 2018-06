Tizi Ouzou: un statut à défendre

Par Aomar MOHELLEBI -

Le nombre d'élèves de terminale concernés par l'examen du baccalauréat dans la wilaya de Tizi Ouzou s'élève à 19.000, a-t-on appris hier. Au total, 70 centres d'examen seront mobilisés dès aujourd'hui et ce, jusqu'au 25 juin, afin d'accueillir le déroulement de cet examen décisif. Trônant à la première place en terme de taux de réussite national depuis 10 ans, Tizi Ouzou a bel et bien un statut à défendre durant cette épreuve. Sur les 19.000 candidats, 10.855 sont de sexe féminin. «Tous les moyens aussi bien humains que matériels ont été mis en branle afin que l'examen ne soit pas perturbé par des imprévus», a rassuré, hier, un responsable du secteur. Un examen qui verra aussi la participation de pas moins de 6100 candidats libres. Au total, l'examen du baccalauréat dans la wilaya de Tizi Ouzou sera encadré par 5000 travailleurs du secteur de l'éducation dont des enseignants-surveillants, des psychologues et des conseillers de l'éducation sans oublier bien sûr les employés qui assureront les travaux de secrétariat, les directeurs d'établissements qui assureront la responsabilité dans les centres ainsi que les services de sécurité. Selon un officier de la sûreté de la wilaya de Tizi Ouzou, toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité dans et aux alentours des centres d'examen ont été prises depuis plusieurs jours. La nouveauté, cette année, c'est le fait que la sûreté de wilaya a formé pas moins de 88 agents de l'éducation pour l'encadrement de l'examen. Pour parer à toute tentative de fraude, en vogue depuis quelques années, faut-il le rappeler, les services de sécurité vont mobiliser durant les cinq jours du déroulement de l'examen du baccalauréat des détecteurs de métaux qui assureront le contrôle de toute personne qui accédera à l'entrée des établissements. Et ce sont les 88 agents qui sont des fonctionnaires de l'éducation ayant été formés par les services de la sûreté de wilaya, qui assureront cette mission. En plus du corps de la police, celui de la Gendarmerie nationale et celui de l'ANP seront aussi mis à contribution pour garantir la sécurité et la quiétude aussi bien aux élèves qu'aux encadreurs. Il y a lieu de rappeler que dans le sillage de la préparation de cet important examen, des réunions se sont tenues, jeudi dernier, dans plusieurs établissements scolaires de la wilaya en présence des enseignants concernés par la surveillance de l'examen du baccalauréat. Des badges et des orientations ont été donnés à ces derniers afin qu'ils soient prêts aujourd'hui, dès la première minute de la première épreuve. Notons enfin qu'en plus de la restauration des élèves concernés par l'examen et du personnel d'encadrement, de l'eau minérale sera distribuée gratuitement à tous les élèves durant toute la période de l'examen du bac.