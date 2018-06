FIXÉE À 19% SUR LES VÉHICULES MONTÉS LOCALEMENT Consensus contre la TVA

Toutes les interventions lors des débats en plénière sur la loi de finances complémentaire (LFC 2018) se sont focalisées sur l'article 6 de la LF2018 qui institue une TVA de 19% sur les véhicules montés en Algérie. D'aucuns s'accordent à dire que «cette TVA sera payée par le citoyen et que les seuls gagnants sont les concessionnaires». De nombreux députés n'ont pas hésité à qualifier l'industrie automobile naissante en «importation déguisée réduite au gonflage des pneus à l'air comprimé».

Dans ce contexte, le député du Parti des travailleurs (PT), a indiqué que «les seuls gagnants dans cette affaire sont les concessionnaires qui ont empoché pas moins de 5000 milliards de centimes en 2017 en imposant une TVA de 19% à la clientèle alors que les usines de montage en étaient exemptées».

Le même député a salué la mesure de surtaxation introduite par la LFC 2018. Il faut dire que les prix pratiqués et le taux d'intégration de l'industrie automobile continuent à alimenter la polémique même au niveau du Parlement. Pour le chef du groupe parlementaire du PT, Djelloul Djoudi, «la mesure de la TVA à 19% pour les véhicules montés en Algérie, proposée par le gouvernement, aura des retombées néfastes sur le plan social, particulièrement sur le pouvoir d'achat du citoyen déjà érodé et de plus en plus affaibli car cette TVA à taux élevé sera répercutée automatiquement sur le prix final du véhicule».

Les membres de la commission des finances et du budget, composée majoritairement de députés issus du FLN et du RND n'ont pas touché à l'article 6 de la LFC 2018. Alors qu'aucun amendement de cet article n'a été proposé, certains députés du FLN et du RND n'ont pas hésité à faire quelques remarques et réserves à propos de cette mesure lors de leurs interventions en plénière, à l'image de Hakim Berri.

Ce dernier relève que tandis que «le salaire minimum garanti(Snmg) reste inchangé (18 000DA) depuis 2012, le gouvernement a introduit de nouvelles taxes, en l'occurrence la TVA de 19%. Cela intervient alors que la taxe sur la fortune a été annulée». Le député élu sur la liste RND de Tissemsilt, Mohamed Guiji, a quant à lui zappé cette mesure, en évoquant en revanche les tentatives de parasitage de l'action du gouvernement, en essayant de semer la confusion entre le président de la République et son Premier ministre qui n'est qu'un exécutant du programme du chef de l'Etat.

Il a appelé le gouvernement à casser le monopole sur la commercialisation des véhicules, ouvrir le marché automobile aux particuliers pour qu'il puissent acheter leurs voitures à l'étranger avec leurs propres devises». Ce dernier considère de son côté les prix pratiqués par les constructeurs installés en Algérie «très exagérés». Le député du parti El Moustakbal, Mohamed Mokrane, a invité le gouvernement à mener des enquêtes sur la marge bénéficiaire pratiquée par certains constructeurs qui ont fait durant le mois de Ramadhan des réductions allant jusqu'à 100 millions de centimes».

Le député MSP, Lakhdar Brahmi, indiquera que comme à l'accoutumée le gouvernement n'a pas trouvé mieux que de sanctionner les citoyens au lieu d'obliger les constructeurs à respecter leurs engagements». Cependant, contester cette mesure est une chose, voter contre en est une autre. Malgré les réserves émises à propos de cette mesure, elle sera maintenue telle quelle et la LFC passera comme une lettre à la poste le 25 juin prochain.