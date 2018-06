40.000 BUS DE TRANSPORT DE VOYAGEURS RÉFORMÉS D'ICI 2020 Des "cercueils ambulants"à la casse

Par Mohamed TOUATI -

Plus de 30 000 des véhicules en circulation cumulent plus de 15 ans de service selon le président de l'Organisation nationale des transporteurs, Houssine Bouaraba.

L'Algérie doit se débarrasser de la moitié de sa flotte de transport de voyageurs. Trop vieillotte. Plus de 30.000 des véhicules en circulation cumulent plus de 15 ans de service selon le président de l'Organisation nationale des transporteurs, Houssine Bouaraba. Il était donc temps de faire le ménage. 40.000 bus de transport de voyageurs doivent être réformés d'ici 2020, ce qui représente pas moins de la moitié du parc national de transport des voyageurs, soit environ 80 000 qui assurent, quotidiennement, les déplacements de quelques 12 millions de voyageurs. Cette opération de renouvellement, de rajeunissement de ce moyen de transport était devenue une urgence, eu égard, à sa vétusté qui représente un danger attesté pour les usagers. 3% des accidents de la route sont provoqués par des véhicules de transport de voyageurs. Et lorsqu'ils ont lieu, sauf miracle, ils se soldent par une véritable hécatombe. Au mois de décembre 2017, neuf personnes ont été tuées dans une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion à remorque. Plus près de nous en mars 2018 à Ghrab, à quelque 10 kilomètres au sud-ouest de M'sila sur la RN 46, reliant Bousaâda à Djelfa, un camion semi-remorque est entré en collision frontale avec un bus de transport de voyageurs desservant la ligne Sétif-Béchar, faisant un mort et 36 blessés, six ont été atteints grièvement...Une liste macabre malheureusement très longue à égrener. Il était donc temps de mettre ces «cercueils ambulants», véritable danger public, à la casse. Des véhicules importés payés au prix fort à l'époque, il y a près d'une vingtaine d'années, entre 600 et 700 millions de centimes sans que la plupart d'entre eux ne répondent aux normes internationales alors que dans le même temps, le confort des voyageurs constitue le dernier des soucis des transporteurs. L´utilisation de ce moyen de transport particulièrement en période de forte canicule, s'apparente à un calvaire. En plus de subir les mauvaises odeurs qui témoignent d´une hygiène plus que défaillante, les usagers voyagent dans des conditions proches de celles utilisées pour transporter du bétail. Une épreuve quotidienne qui met les nerfs à fleur de peau. Dans les autobus, les voyageurs s´entassent ou sont plutôt entassés, peu importe la qualité du service offert. Une activité qui se voulait avant tout une mission de service public mais qui a fini par prendre au fur et à mesure de son ancrage dans le tissu urbain, une allure purement mercantile. Le lifting pratiquement forcé de la flotte des véhicules de transport devrait en principe offrir une grosse opportunité aux entreprises spécialisées dans le montage de véhicules de transport ainsi qu'à une professionnalisation de cette activité qui ressemblait à une jungle. Un gros marché qui tombe à point nommé. Au moment où l'Algérie a opté pour la diversification de son économie. Pas de raison donc que cette profession soit laissée pour compte car il y va aussi de son image qui n'avait pas besoin d'être écornée par un secteur livré à lui-même. Il est temps de nettoyer les écuries d'Augias.