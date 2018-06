ECOLE SUPÉRIEURE D'INFANTERIE DJELLOUL ABIDAT- CHERCHELL 9 promotions sur le terrain

Par Notre envoyé spécial Madjid BERKANE -

La cérémonie d'hier a vu la sortie pour la première fois de la promotion de qualification militaire professionnelle du 1er degré -formateurs.

L'Ecole supérieure d'infanterie Djelloul Abidat de Cherchell, dans la wilaya de Tipasa, a organisé hier la cérémonie de sortie des promotions de l'année 2017- 2018. Supervisée par le général-major des forces terrestres, Ahcen Taffer, en présence des autorités locales et de nombreux invités, la cérémonie en question a vu la sortie de neuf promotions toutes disciplines confondues. La cérémonie a débuté par l'inspection des carrés des promotions concernées par le général-major Taffer et le commandant de l'école, le général Rih El Djilali. Après quoi, le commandant de l'école a prononcé une allocution pour la circonstance. Ce dernier est revenu longuement sur les programmes et les conditions dans lesquelles s'est déroulée la formation. «L'Ecole de l'infanterie, qui bénéficie d'une attention particulière du vice-ministre de la Défense nationale a pu mettre tous les moyens et les conditions nécessaires pour le bon déroulement des formations», a souligné le général Rih. Le commandant de l'école a insisté par ailleurs auprès des stagiaires afin qu'ils soient à la hauteur de la mission confiée et de mettre en pratique toutes les connaissances acquises sur le terrain. «Les changements et les nouveautés que connait la scène internationale imposent que la précision, l'efficacité et la maîtrise des technologies soit la devise de toute armée moderne», dira-t-il en outre. Le général Rih a conclu son allocution en s'inclinant devant la mémoire des martyrs de la révolution et du devoir national. «Ces derniers doivent être le modèle à suivre en termes de sacrifice et d'abnégation», a-t-il dit en s'adressant aux stagiaires. La cérémonie s'est poursuivie ensuite par la remise des grades aux stagiaires majors de promotions et la passation du témoin de l'école entre la promotion sortante et la nouvelle. Après quoi, l'assistance a assisté au défilé des carrés des promotions sortantes. Un par un, les carrés ont exécuté avec un sans-faute l'ordre serré. Pour rappel, la cérémonie d'hier a vu la sortie pour la première fois de la promotion de qualification militaire professionnelle de 1 er degré -formateurs. Les autres promotions sont entre autres la 49 eme promotion d'application de perfectionnement-officiers, la 23 ème promotion d'application-officiers, la 17 ème promotion de qualification militaire de rang-cadres, la 19 ème promotion de qualification militaire du 1er degré- cadres et la 22 ème promotion du certificat militaire professionnel du 2 ème degré. Les promotions sortantes d'hier ont vu la présence des délégations de quatre pays. Il s'agit de la Palestine, du Mali, du Tchad et du Sahara occidental. La cérémonie d'hier a été baptisée au nom du martyr Mohamed Boughendja natif de la région. Il est né le 30 avril 1933. Il a rejoint le maquis en janvier 1957.Le martyr est tombé au champ d'honneur le 9 mars 1959. La famille du martyr, présente à la cérémonie, a été honorée à cette occasion. Il est à rappeler que la cérémonie de sortie des promotions d'hier a vu aussi la tenue des portes ouvertes sur l'école. Les personnes présentes ont été invitées à la fin de la cérémonie à visiter les différends stands et les armes dont dispose l'école. De nombreuses explications ont été fournies par les stagiaires, lesquels ont fait preuve d'une maîtrise parfaite. Ladite cérémonie coïncide, rappelons-le, avec l'ouverture du concours de recrutement par le ministère de la Défense nationale, il y a quelques jours.