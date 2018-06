NOUVELLE OPÉRATION DE CESSION DES BIENS IMMOBILIERS L'offre généreuse de l'état

Par Hasna YACOUB -

L'acquéreur d'un logement auprès de l'Etat n'a pas le droit de le vendre avant le paiement intégral de son prix.

10% d'abattement sur le montant global en cas de paiement cash et jusqu'à 10 ans de délai de paiement pour l'achat à crédit.

Une nouvelle opération de cession des biens de l'Etat vient d'être lancée avec de nouvelles conditions. Il est principalement question de la possibilité d'acquérir son logement en payant son prix comptant ou à crédit et bénéficier d'un rabais sur le montant global du logement en fonction du mode de paiement. C'est dans un décret exécutif, publié dans le dernier journal officiel et signé par le Premier ministre Ahmed Ouyahia, qu'il est précisé que les biens immobiliers appartenant à l'Etat et les biens gérés par les offices de promotion et de gestion immobilière (Opgi) seront cédés à leurs occupants légaux sur la base de leur valeur vénale.

Les paramètres de détermination de la valeur vénale des biens immobiliers seront fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des Collectivités locales, des Finances et de l'Habitat. Il est indiqué pour les biens à usage d'habitation que l'acquéreur, en plus de la défalcation du montant des loyers payés depuis la date d'occupation, bénéficie d'un abattement de 10% sur le prix de cession en cas d'achat au comptant. En cas d'option d'achat à tempérament, le postulant bénéficie d'un délai de paiement du prix de cession de dix ans maximum. Ce dernier devra verser un apport initial de 5% du prix de cession à la conclusion du contrat de vente. Le reste du montant sera soumis à l'application d'un taux d'intérêt fixé à 1% l'an. Plusieurs autres options sont offertes à l'acquéreur qui peut bénéficier, à titre d'exemple, d'un abattement de 7% en cas d'achat sur une période de 3 ans ou de 5% lorsque la période convenue est supérieure à trois ans et inférieure ou égale à cinq ans. En contrepartie de ces facilités offertes, l'Etat exige une certaine rigueur dans le règlement des échéances mensuelles faute de quoi une majoration sera appliquée. Il est ainsi prévu une majoration de 1% pour toute échéance mensuelle non honorée.

A défaut de paiement de six mensualités consécutives par l'acquéreur, des sanctions sont prévues allant jusqu'à l'annulation de la vente. Bien évidemment, l'acquéreur d'un logement auprès de l'Etat n'a pas le droit de le vendre avant le paiement intégral de son prix.

A préciser, par ailleurs, que les bénéficiaires de ces nouvelles modalités d'acquisition sont les citoyens n'ayant pas déjà reçu une quelconque aide ou bien de l'Etat. Autrement dit, tous ceux qui ont déjà acquis un logement auprès de l'Etat (Aadl, LSP, LPA, rural...) ou qui ont reçu une aide financière dans le cadre de la construction individuelle sont exclus du bénéfice des dispositions prévues par ce décret.

Notons enfin, que sont exclus du champ d'application des dispositions du présent décret les logements de fonctions, les biens immobiliers classés ou en instance de classement dans le patrimoine culturel, les biens immobiliers appartenant aux collectivités locales et les biens immobiliers menaçant ruine.