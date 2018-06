2E ÉDITION DU SALON VÉTÉRINAIRE À TIZI OUZOU Quand la forêt retrouve ses droits

Par Kamel BOUDJADI -

La rencontre aspire à être une plate-forme de décloisonnement de plusieurs métiers liés à la profession vétérinaire.

Cette année, les organisateurs annoncent l'introduction d'un débat sur le secteur des forêts en rapport avec les animaux et leur thérapie.

La deuxième édition du Salon vétérinaire et productions animales et aquaculture (Vetopac) se tient à Tizi Ouzou à partir d'aujourd'hui mercredi. La manifestation dédiée au monde de l'agriculture en général, qui s'étalera jusqu'à samedi 23 juin, sera abritée par le Centre des loisirs et sports (CLS) situé à la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou.

La rencontre, expliquent les organisateurs, aspire à être une plate-forme de décloisonnement de plusieurs métiers liés à la profession vétérinaire: agronomes, élevage, aquaculture, forêts et environnement dans leurs dimensions faune et essences pour la thérapie des animaux.

Pour cette seconde édition dont la cérémonie d'ouverture est prévue à l'hôtel Nord-Est situé sur le boulevard Krim Belkacem, les organisateurs ont, d'une part, mis au point un riche programme qui se déclinera sur plusieurs thématiques, à savoir d'abord, les métiers de l'aquaculture, l'évaluation des risques sanitaires et leur impact au même titre que l'impact des effluents d'élevage et des productions agroalimentaires d'origine animale sur la qualité de l'environnement.

Chose nouvelle, cette année, les organisateurs annoncent l'introduction d'un débat sur le secteur des forêts en rapport avec les animaux et leur thérapie. D'autre part, la manifestation, ajoutent nos interlocuteurs, vise à faire découvrir les acteurs des différents secteurs à un public de professionnels et d'amateurs et partager l'information et la documentation avec les participants et les visiteurs, notamment les dernières réglementations liées au domaine. Pour relever ces défis, les organisateurs ont fait appel aux spécialistes pour animer des communications et des conférences tout le long de ces trois journées.

Pour ouvrir ce cycle, c'est Sid Ahmed Feroukhi, enseignant-chercheur associé, agroéconomiste, qui abordera les nouveaux enjeux de la prospective alimentaire et des filières animales en Algérie.

La conférence se tiendra jeudi à 11h. La journée de vendredi sera aussi animée que riche en communications avec plusieurs conférences qui débuteront dès la matinée avec celle qui sera animée par Toufik Boutouchent, spécialiste en aquaculture, Dprh à Sétif à propos de la promotion de l'investissement dans le domaine de l'aquaculture continentale.

La pénéiculture et les réseaux algériens de surveillance de la résistance des bactéries aux antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire seront deux thématiques qui seront abordées respectivement par Salah Eddine Oudania, vétérinaire et Dprh à Guelma ainsi que le docteur Saliha Bounar, LVR Draâ Ben Khedda. La détection des résidus antibiotiques dans le lait de vache produit dans l'Est algérien est un sujet de conférence qui sera abordé par le docteur Soraya Mohamedi, inspectrice vétérinaire et PGS en sécurité alimentaire.

Le cycle de conférences abordera aussi des thématiques liées aux interactions entre les animaux domestiques et les humains. Une communication sera animée d'ailleurs par Kahina Razali, doctorante ISV de Blida, qui abordera le cas de la flore buccale du chat et ses éventuels risques sur l'homme. Enfin, notons que ce salon qui s'adresse au monde de l'agriculture en général et aux professionnels du domaine est une opportunité pour lancer une réflexion profonde sur l'économie liée au monde agricole et rural et la problématique du foncier, rarement abordée malgré son impact sur le développement de toutes les filières.

Cette problématique ne figure pas parmi les thèmes abordés dans cette deuxième édition, mais l'espoir est grand qu'elle soit incluse dans les prochaines.