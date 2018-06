ANNABA La Coquette fin prête

Par Wahida BAHRI -

Ils sont 14006 candidats, dont 6 129 libres, à passer, aujourd'hui, les examens du bac à Annaba. L'évènement a mobilisé tous les acteurs en charge de le faire réussir. 760 salles et 52 centres d'examen ont été réquisitionnés et 3322 encadreurs mobilisés. Cette édition du bac 2018 est marquée par le nombre croissant des candidats, parmi les pensionnaires des maisons de réinsertion à Annaba, dont le nombre cette année est de l'ordre de 216. Pour s'assurer que toutes les conditions humaines et matérielles ont été réunies, le directeur de l'éducation de la wilaya de Annaba a enchaîné les visites de contrôle aux centres d'examens. Mieux encore, le commis de l'Etat, renforçant les caméras de surveillance, n'a ménagé aucun effort pour garder l'oeil sur le coffre contenant les sujets des épreuves. Pour la couverture sécuritaire de l'examen, quelque 5 400 éléments ont été mobilisés. La sûreté de wilaya de Annaba, a, dans le cadre de ces missions, dont, celle-ci, intensifié les patrouilles pédestres et motorisées pour éviter le stationnement anarchique à proximité des centres d'examen, pendant toute la durée des épreuves. Les services de la Protection civile eux aussi, sont au rendez-vous, par la mobilisation de brigades médicales dans les différents centres d'examen, pour parer à toute éventualité. Outre cela, c'est le secteur de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique qui va se placer en bouclier pour couper une heure avant chaque épreuve, l'accès à l'Internet. Mieux encore, il est également décidé, et ce, dans le cadre des décisions prises par Nouria Benghebrit, l'interdiction de tout appareil intelligent et l'installation de brouilleurs. Des décisions appliquées à la lettre par la direction de l'éducation de la wilaya de Annaba. Toutes les mesures sécuritaires ont été passées au crible, la fonctionnalité des caméras de télésurveillance notamment. Tous ces moyens humains et matériels déployés pour l'évènement, devront permettre le bon déroulement des épreuves du bac, dont le coup d'envoi est pour aujourd'hui mercredi.