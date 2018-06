ACCUEIL ET PROTECTION DES RÉFUGIÉS Le HCR salue l'engagement de l'Algérie

Le représentant du Haut- Commissariat pour les réfugiés en Algérie (HCR), Hamdi Bukhari, a salué, hier, à Alger, la tradition de solidarité active de l'Algérie, soulignant la contribution et la mobilisation des donateurs en faveur de l'accueil et de la protection des réfugiés. «Nous tenons à saluer la tradition de solidarité active de l'Algérie et le peuple algérien et remercions le gouvernement pour l'accueil et la protection accordés aux réfugiés (sahraouis) dans les camps à Tindouf comme en milieu urbain», a déclaré Bukhari dans une allocution, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés. Cette journée placée sous le thème «Passer une journée avec les réfugiés», est une occasion importante pour «saluer et souligner la contribution et la mobilisation en faveur de l'accueil et de la protection des réfugiés, des demandeurs d'asile et des personnes déplacées partout dans le monde», a-t-il ajouté. Selon Bukhari, cette journée vise à donner à chacun, les moyens de comprendre la situation des réfugiés et l'impérieux besoin de les protéger et de les accueillir.