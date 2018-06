IL A TUÉ SA FEMME À COUPS DE COUTEAU Peine capitale pour l'époux meurtrier

Le tribunal criminel de première instance d'Oran a requis hier la peine capitale à l'encontre d'un prévenu, accusé d'avoir assassiné son épouse.

Le représentant du ministère public a, à l'issue de l'audience, prononcé la même peine contre le mis en cause, A.Y., âgé de 48 ans. Les faits de cette affaire remontent à l'année 2015 dans la localité d'El Kerma, à quelques encablures d'Oran, lorsqu'une dispute éclata entre le mis en cause et son épouse, une dispute qui se soldera par la mort de l'épouse. Lors de l'enquête, la fille de ce couple, âgée de 14 ans, a indiqué avoir vu son père avec un grand couteau à côté de sa mère qui avait une plaie à la gorge, ajoutant avoir vu son père, par la suite, prendre une douche et changé ses vêtements tachés de sang.

Les enquêteurs sont parvenus à arrêter le mis en cause, plusieurs jours après son forfait. Interrogé, il ne niera pas son acte, en le justifiant par le comportement «suspect» de son épouse. Cité hier à la barre du tribunal criminel, le prévenu n'a pas nié son acte et sa défense a plaidé les circonstances atténuantes.