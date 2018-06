TIZI OUZOU Première épreuve dans le calme

Par Kamel BOUDJADI -

Aucun incident n'a été signalé prouvant par là, que les élèves sont concentrés sur les épreuves et non sur les «à-côtés».

La première journée de l'examen du baccalauréat s'est déroulée dans de très bonnes conditions hier à travers les établissements de la wilaya de Tizi Ouzou. Aucun incident n'a été signalé prouvant par là, que les élèves sont concentrés sur les épreuves et non sur les «à-côtés». Devant les établissements, tout indique que les épreuves se déroulent le plus normalement du monde. En fait, à Tizi Ouzou, les lycéens ont toujours démontré que l'épreuve de la feuille blanche est toujours celle qui fait la loi. Ni le portable ni le SMS n'intéressent les candidats. Hier dans l'après-midi donc, les établissements étaient concentrés sur les épreuves en attendant le deuxième jour. Selon les statistiques données par la direction de l'éducation, deux faits sont mis en avant. C'est d'abord comme d'habitude, la prédominance des filles qui est facile à déceler à travers les chiffres. Sur le total des candidats, 10.855 sont des filles alors qu'il n'y a que 8 164 garçons inscrits. L'année 2018 ne fait pas exception car depuis quelque temps, ce sont les filles qui sont les plus nombreuses dans tous les examens du BEM et de la cinquième aussi. Un autre fait nouveau vient se rajouter, à savoir la diminution du nombre de candidats qui postulent pour ce sésame qui leur ouvre les portes de l'avenir. L'année passée, les candidats inscrits étaient au nombre de 20 955, mais cette année, 2018, leur nombre n'est que de 19 019. Cette baisse du nombre a, selon les responsables de la direction de l'éducation, un impact positif sur les conditions d'examen car le nombre de centres n'a pas été vu à la baisse suivant le nombre de candidats. Cette mesure aidera sans nul doute les élèves à passer leur examen dans de meilleures conditions.

Par ailleurs, il est à noter que les élèves de la wilaya de Tizi Ouzou ont un statut à défendre. Cette année, comme les précédentes, ces derniers devront défendre leur titre de champions d'Algérie. Tizi Ouzou arrive en pole position depuis plusieurs années devançant tous les établissements des autres wilayas. C'est le même constat au niveau du BEM dont les résultats ont paru sur le site du ministère avant-hier. Les collégiens de la wilaya de Tizi Ouzou arrivent premiers en taux de réussite pour la treizième fois consécutive.

Des résultats très satisfaisants qui ont été agréablement accueillis par les parents qui ont exprimé leur joie par différentes manières. Avant-hier et hier, les messages de félicitations dominaient la Toile. Les parents s'échangeaient les félicitations par tous les moyens, SMS, Facebook et téléphones. Certaines familles innovent car elles se rendent visite dans les maisons pour se féliciter. Pourtant, les parents ne s'attendaient pas à cet exploit de leurs progénitures. L'année scolaire qui vient de s'écouler a connu des turbulences jamais égalées avec une grève qui a duré plusieurs mois. Lancé par le Cnapest, l'arrêt des cours à empêché les lycéens de suivre normalement leurs programmes. Dans certains établissements l'arrêt des cours a donné lieu à des pratiques subversives et condamnables. Des enseignants en grève se sont lancés dans le commerce des cours particuliers faisant fi de la déontologie et des principes de l'enseignant et de son image.