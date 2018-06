LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POURSUIT SA CAMPAGNE POUR LA CONTINUITÉ Ould Abbès à Oran ce vendredi

Par Mohamed BOUFATAH -

«La prochaine rencontre régionale se tiendra au sud du pays, plus exactement à Béchar.»

Ould Abbès poursuit l'exécution de son agenda. Après Constantine où il a regroupé les responsables de kasma et mouhafadha de neuf wilayas du pays, il se rendra ce vendredi dans la capitale de l'Ouest, Oran pour présider une rencontre régionale de différentes wilayas de l' Ouest. Sans doute, le patron du parti majoritaire profitera de cette tribune pour répondre à ses adversaires, notamment les 12 anciens membres du bureau politique, limogés récemment. Pour ceux-là, le secrétaire général, rétorque que «les nominations sont opérées après la consultation des hautes autorités de l'Etat». Les adversaires de Ould Abbès lui reprochent de reporter indéfiniment la réunion du comité central, qui devait se tenir le 30 juin prochain. A ce propos, Ould Abbès ne montre aucun empressement: «On a tout le temps devant nous pour préparer sereinement et tenir au moment opportun cette session»,a-t-il souligné. L'actuelle direction du FLN prend également tout le temps nécessaire pour établir le bilan de 20 ans de règne du président Bouteflika. Tout en mettant en avant sa «fidélité et loyauté absolue au chef de l'Etat», Ould Abbès continue de faire campagne pour un mandat supplémentaire au profit du président sortant, Abdelaziz Bouteflika, sur fond de continuité.

Entre-temps, il fait le ménage au sein du parti, en l'expurgeant des partisans de ses prédécesseurs. Après le «renouvellement» de la composante du bureau politique, Ould Abbès veut engager une opération de structuration locale, pour assainir son encadrement local. Il s'agit officiellement de «rajeunir» la composante du parti et de «dynamiser» son encadrement.

Les membres du nouveau bureau politique en collaboration avec les autres cadres et élus nationaux du parti, superviseront l'opération de renouvellement des bureaux des kasmas et des mouhafadhas en prévision des échéances électorales prochaines, notamment la présidentielle de 2019. Par ailleurs, la date de la tenue de la session du comité central est tributaire de l'achèvement du document global des réalisations des quatre mandats du président. Selon une source de la direction du parti, «l'élaboration dudit document final est pratiquement terminée»...A titre de rappel, dans un communiqué sanctionnant leur réunion du 4 juin dernier, qui a été suivie de consultations le 18 juin dernier, huit anciens membres du BP, dont Alioui Mohamed, Athmani Salima et Rachid Assas, appellent à la tenue du comité central le 30 juin prochain comme cela était décidé lors de la réunion du bureau politique du 19 avril dernier.

Selon eux, «la décision de limogeage par le secrétaire général des 12 membres du BP est contraire aux dispositions des articles 35 et 42 des statuts du parti et les article 63 et 71 du règlement intérieur». Ils reprochent à Ould Abbès d'ignorer le comité central, la plus haute instance entre les deux congrès. Elle est «la seule instance habilitée à retirer la confiance au bureau politique ou au secrétaire général...», indiquent-ils Ils déplorent que «le comité central est bloqué depuis 20 mois». Par ailleurs, ces derniers se considèrent toujours comme membres du bureau politique.