PASSEPORT ALGÉRIEN Et si nous le laissions choisir pour une fois

Par Nassila AMRANI Auteure -

Les vacances arrivent et vous vous demandez où vous pouvez bien aller cette année. C'est là où la quête à la destination parfaite pour vous relaxer commence. Plus beaucoup de temps... Vous vous précipitez dans les agences de voyages où l'on vous propose une multitude de séjours les uns plus séduisants que les autres. Vous vous y voyez déjà et vous pensez que la planète entière s'offre à vous. C'est ici que le mot ´´Visa´´ vient tout gâcher. Qui n'a jamais vécu cela? Maudite soit cette formalité!

Leur pays étant classé à la 171e place sur 199 au classement des passeports qui offrent à ses ressortissants le plus de liberté de circulation dans le monde, les Algériens s'avèrent restreints en termes de mobilité. En effet, selon le site Internet passportindex.org qui répertorie la puissance des différents passeports en s'appuyant sur leurs capacités à donner accès à d'autres pays sans visa ou avec visa à l'arrivée, l'Algérie a un score de 49. Ce score correspond au nombre de pays où un Algérien peut se rendre sans une demande d'entrée préalable. Parmi ces 49 pays, seulement 18 sont littéralement sans visa. Les 31 pays restants requièrent un visa à l'arrivée ou un visa électronique. Ces types de visa sont le plus souvent faciles à obtenir, mais ils nécessitent le payement des frais.

En Afrique, mis à part la Tunisie et le Maroc déjà bien connus des touristes algériens, des destinations très tendances ces dernières années s'offrent à nous. Vous pouvez vous rendre au Mozambique, au Zimbabwe, ou en Tanzanie pour des eaux turquoises, des plages paradisiaques, des savanes et des forêts ardentes. Pourquoi pas l'Afrique du Sud ou le Kenya pour un safari mémorable, des côtes éblouissantes, des régions de Bushveld sauvages et des canyons spectaculaires? L'Asie aussi compte quelques destinations très intéressantes ouvertes aux Algériens amoureux du dépaysement et de la découverte. Vous pouvez vous laisser séduire par Hongkong ou la Malaisie avec des gratte- ciels rutilants, une architecture moderne et des îles, véritables havres de paix. Le Cambodge ne manque, tout autant, pas d'atouts avec ses temples exceptionnels, ses paysages à couper le souffle et ses magnifiques côtes. Vous pouvez aussi aller à la rencontre du plus grand archipel du monde, l'Indonésie, à Bali particulièrement et incontestablement la meilleure destination pour voyager l'été dans cette région: des îles tropicales sublimes, rehaussées par des temples, parsemées de petits villages, aux paysages grandioses, et aux longues plages de sable blanc bordées de palmiers et des récifs coralliens incroyables. Parmi les îles accessibles sans visa préalable aux Algériens, on compte les deux stars du segment; les Seychelles et les Maldives pour un voyage sous le signe du luxe, du calme, de la volupté et du soleil. Aux Caraïbes aussi nous sommes les bienvenus, notamment à l'île Dominique et à Haïti: plages de sable fin, mer chaude et limpide, cocotiers et beaucoup de musique. De la musique vous n'en manquerez certainement pas en Amérique du Sud aussi! Les paysages légendaires de la Bolivie vous donneront immanquablement envie de visiter ce pays; entre les montagnes de la Cordillère des Andes, les lagunes, les canyons et le lac Titicaca, ce pays qui fait rêver est accessible aux voyageurs algériens avec un simple visa à l'arrivée. L'Equateur a autant à offrir, notamment des volcans impressionnants, une jungle amazonienne et une architecture singulière. En plus d'un accueil chaleureux, le Nicaragua sait plaire par les activités diverses qu'il propose: Surf, randonnées, plongée sous-marine ou canyonning. Il y en a pour tous les goûts. Les Algériens sont aussi, bien accueillis au Moyen-Orient. Le Liban nous invite à découvrir des sites archéologiques et architecturaux à profusion évoquant des civilisations ancestrales et qui retracent les racines d'un peuple façonné par un véritable bouillonnement culturel. De la mer aux cimes enneigées, le Liban ne manque pas d'étonner par ses trésors naturels.

La Jordanie, pour sa part, appâtera les amateurs de découvertes historiques et culturelles qui y trouveront sûrement leur bonheur grâce à la richesse de son patrimoine culturel. Petra vous éblouira avec les belles réalisations des Nabatéens. En Iran aussi, pas besoin de démarche de visa, le pays mythique des palais des Mille et Une Nuits, berceau des plus anciennes civilisations, offre des joyaux au voyageur curieux de l'histoire de l'humanité et des arts. En faisant abstraction des 149 pays qui contraignent à passer par la case visa, les Algériens ne manquent finalement pas de choix. Cette liste vous fera peut-être réfléchir à deux fois avant de vous précipiter aux portes des ambassades dont les délais de réponse sont souvent longs et les frais parfois plus onéreux qu'on ne l'imagine. Notre cher passeport vert peut très bien nous ouvrir les portes de notre prochaine destination de rêve.