L'ÉTÉ EST ARRIVÉ, LES VACANCES AUSSI : LOIN DU CONCEPT TOURISTIQUE Annaba prépare sa saison comme elle peut

Par Wahida BAHRI -

Annaba la Coquette continue de résister aux aléas d'une politique touristique boiteuse

En l'absence d'une culture qui relève d'une vraie politique touristique, les pouvoirs locaux de la wilaya de Annaba, s'attellent à préparer une saison estivale, aussi ordinaire qu'habituelle.

Faire de Annaba une ville touristique par excellence semble être un challenge utopique. En dépit de moult actions engagées par diverses institutions concernées par l'événement, la wilaya de Annaba, cette perle de l'Est algérien, n'est semble-t-il pas encore capable de détrôner ses concurrentes de l'Est, El Tarf, Skikda, Jijel et Béjaïa en l'occurrence. Ces wilayas qui se placent en pole position grâce, non pas au nombre de structures hôtelières ou à l'aspect environnemental dont elles disposent. Bien au-delà, c'est plutôt la nature de la culture touristique primant dans ces wilayas. Une culture qui a donné l'élan à la créativité tant citoyenne qu'autoritaire.

Les uns ont, au fil des ans, développé une culture touristique digne du concept, tout autant les autorités locales qui, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés, il a été donné lieu à un véritable boom dans la création d'une véritable industrie touristique. Un processus que la wilaya de Annaba n'est, jusqu'à preuve du contraire, pas en mesure d'atteindre. Et dire que la ville aux 80 kilomètres de côtes a tous les atouts et moyens d'être la ville la plus attractive de l'Algérie. Apparemment, il ne s'agit pas de crise d'hommes ou d'idées, mais plutôt, comment concrétiser de vraies idées innovatrices et promotrices du tourisme à Annaba. Une équation pourtant pas difficile a résoudre, mais...

En attendant de trouver une réelle solution à cet endémique problème, Annaba va accueillir l'avènement de la saison estivale 2018, dans une atmosphère ordinaire et une ambiance classique. Des gestes civiques et écologiques, par-ci et par-là, dans le cadre de campagnes de nettoyage et de ramassage de déchets, assistées par l'Hôtel de ville de Annaba. Plusieurs campagnes de sensibilisation sur la sauvegarde de l'environnement, au niveau des différents secteurs de la ville ont été engagées depuis le mois de mai par la direction de l'environnement et l'APC de Annaba. Dans ce sens, plusieurs opérations de ramassage des déchets et de nettoiement ont été menées, dans le but d'atténuer un tant soit peu, le problème de pollution dont souffre le chef-lieu de la commune. Cette dégradation du cadre de vie a fini par faire sortir les populations annabies de leur torpeur, notamment les habitants de la vieille-ville, qui ont décidé de se prendre en charge. Ces damnés vivant à la place d'Armes ont décidé de nettoyer les rues et ruelles de la ville ottomane tant de l'époque, qu'est l'ancienne medina.



Lorsque la ville antique secoue les esprits

La place d'Armes «Inadhfouha weladha» (elle est nettoyée par ses enfants) un slogan lancé par les habitants de la ville antique, a secoué les autorités de la wilaya de Annaba. D'où, la mise place d'un programme ponctué de campagnes de nettoiement et de ramassage d'ordures et déchets qui ont touché l'ensemble des espaces publics, parcs et plages. Les esprits secoués ont donné lieu à un autre slogan plus civique qu'écologique «Ville propre», un slogan annonciateur de bonne volonté pour redorer le blason d'or de «Annaba la Coquette». Ne se limitant pas à reconquérir ce statut de la ville des Jujubes, les locataires de l'Hôtel de ville de Annaba, ont lancé une campagne de révision et de rénovation du réseau d'éclairage public.

Ce dernier, ne couvre que 80% de la ville. Une couverture qui ne touche, faut-il le noter, que les grandes artères et boulevards de la ville ainsi que les quartiers huppés résidentiels, où vivent la vraie jet-set et les «maâlims». Si l'éclairage public est un volet important du tourisme, l'environnement l'est et même plus. La préservation et la protection du cadre environnemental est cet autre segment de la promotion du tourisme sous toutes ses dimensions. Une tâche impliquant l'APC de Annaba, la direction de l'environnement et les populations annabies.

Il a suffi d'une bonne volonté pour donner l'élan aux idées créatrices et innovatrices. Conscients enfin, que la protection de l'environnement était l'affaire de tous, pour que les bonnes actions s'enchaînent. Exécutées par les agents de l'APC, soutenues et orientées par la direction de l'environnement, et appuyées par l'implication citoyenne, la préservation et la protection de l'environnement ont donné lieu à la culture d'inculquer ces valeurs aux générations futures. Dans cette optique, des comités de quartiers ont été formés et supervisés par la maison de l'environnement de Annaba, dont la tâche est de sensibiliser le nettoiement et l'embellissement des quartiers.

C'est une démarche civique visant à impliquer les citoyens et les enfants surtout, dans l'entretien de leur environnement. Une vision orientée vers la motivation du sens du civisme et de la responsabilité envers la ville et l'environnement. Il faut dire que ce n'est vraiment pas sorcier d'initier nos enfants à leur environnement et à sa préservation. Cette campagne menée tout le long du mois de mai et qui se poursuit toujours, impliquant les services de l'APC, la protection de l'environnement et les habitants, a, outre, le ramassage des ordures jonchant tous les espaces de la commune de Annaba, permis aux enfants de saisir l' opportunité pour s'initier au devoir civique et le mettre au service de la société et de l'environnement. Ces actions et bien d'autres se doivent d'être au beau fixe pour, mettre en relief cette wilaya aux mille atouts.

Perle de l'Est ou sirène de la Méditerranée, comme beaucoup aiment l'appeler, Annaba a été conçue par la volonté de Dieu et bénie par Dame nature. Cette ville côtière offre 80 km de plages et une large panoplie de produits qui oeuvrent à son perfectionnement.



Annaba restera la perle de l'Est

Cela va du tourisme balnéaire dans la commune de Séraïdi, au tourisme historique avec les ruines d'Hippone, religieux dans les mosquées et les mausolées ou d'affaires professionnelles et industrielles, dans des structures hôtelières haut de gamme. La wilaya de Annaba, a pris conscience de son impact sur sa beauté, de son charme et de sa séduction irrésistible. A chaque haute saison, comme un aimant, Annaba la Coquette attire beaucoup d'estivants et visiteurs. Depuis Sidi Salem, Vidro, Chapuis, jusqu'à Sidi Akacha et la baie Ouest, en passant par le Belvédère, Toch et Aïn Achir entre autres, l'attractivité et l'affluence sur ces plages est la même. Salué par les villes de l'Est, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Khenchela, Batna, Sétif et même de Skikda, Annaba détient encore la Palme d'or de la ville la plus convoitée. En dépit de beaucoup de lacunes et du manque criard de plusieurs volets pouvant promouvoir le statut touristique de Annaba, cette dernière résiste aux aléas du manque de volonté et de bonnes idées, et, est toujours la ville de tous les vacanciers. Justement afin de permettre aux estivants de passer d'agréables vacances et, de facto, garantir les meilleures prestations possibles, les responsables locaux, la direction du tourisme, le wali de Annaba, ont engagé précocement, la préparation de la saison estivale. Les sorties d'inspection engagées dans différents établissements hôteliers, voire d'autres infrastructures touristiques, vont être lancées prochainement. Et Annaba est bien lotie dans ce domaine, lequel est loin de décroître, il va en s'intensifiant. À cet effet, la direction du commerce, du tourisme, la Protection civile, les services de sécurité ont constitué leur programmes, et ce, afin de mettre à exécution leurs feuilles de route à travers les communes côtières de la wilaya. Au premier rang de leurs prérogatives figure celle de traquer et de déceler les éventuelles anomalies et les pratiques frauduleuses qui ne cadrent pas, bien sûr, avec la vision et les objectifs édictés par les ministères respectifs, de l'Intérieur et du Tourisme. C'est dire que, loin du vrai tourisme, la wilaya de Annaba, est en phase de reconquérir son lustre «d'antan» perdu ces derniers années. Aussi, ce léger mieux engendre une chaîne sans fin de progression dans ses critères de représentation.

En attendant une réelle prise de conscience touristique et, de son essor qui constitue le moteur du développement durable et du soutien incontournable à la croissance économique, Annaba la Coquette continue de résister aux aléas d'une politique touristique boiteuse. Elle demeure toutefois encore et toujours, la destination la plus prisée des estivants des quatre coins de l'Algérie.