L'ÉTÉ EST ARRIVÉ, LES VACANCES AUSSI Il était une fois la destination Algérie

Par Brahim TAKHEROUBT -

S'il y a bien un secteur qui fait l'unanimité d'un diagnostic peu reluisant, c'est bien celui du tourisme. A l'euphorie des années 1970, quand la destination Algérie était l'adresse du tourisme sur le Bassin méditerranéen, s'en est suivi le déclin des années 1980 imprimés par la crise économique et la décennie noire entamée en 1990 a fini par achever ce secteur si fragile. Depuis, le tourisme est tombé dans une gestion obsolète avant d'être tout simplement confié aux islamistes. Et voilà l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Le résultat a été catastrophique, si bien qu'il faut tout refaire, tout revoir et tout recréer pour revaloriser la destination Algérie. Il ne suffit plus de construire à tout-va des hôtels et des infrastructures à coups de milliards. Il faut d'abord un plan qualité dans le secteur et produire des prestations d'excellence labellisées, créer une émulation en matière d'accueil, d'hébergement et de services. Il est question de développer une stratégie de financement incitative en direction des investisseurs et des opérateurs, car relancer le tourisme et en faire réellement une alternative économique est un vrai chantier du pays, qui incombe en premier lieu aux professionnels du métier. Pour l'heure c'est le tout-venant qui règne...