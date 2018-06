L'IDÉE A ÉTÉ SUGGÉRÉE PAR LES SERVICES DE LA DGSN Un poste d'administrateur des plages

Par Madjid BERKANE -

Il aura comme mission la réception des plaintes des estivants et la coordination entre les différents secteurs.

La direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) semble avoir trouvé la solution pour garantir l'accès gratuit des estivants aux plages. Le directeur de la sécurité publique, Aïssa Naïli, qui a animé hier, le forum de la Sûreté nationale à l'Ecole supérieure de police Ali Tounsi, à Alger, a indiqué que la meilleure solution pour atteindre cet objectif est de créer le poste d'administrateur-gestionnaire des plages. «Ce dernier aura comme mission la réception des plaintes des estivants et la coordination entre les différents secteurs concernés par la gestion des plages», dira-t-il.

La surveillance de la totalité des plages par les services de sécurité est impossible pour le directeur de la sécurité publique. «Il nous est impossible de déployer des policiers à travers toutes les plages pour surveiller les squatteurs des plages», a-t-il ajouté.

La création du poste d'administrateur-gestionnaire des plages permettra, soulignera en outre le conférencier, aux estivants se sentant lésés de déposer plainte et demander réparation ensuite. Interrogé par ailleurs sur les autres mesures prises par la Dgsn au niveau des frontières, afin de faciliter l'accueil de la communauté nationale établie à l'étranger, Aïssa Naïli a indiqué qu'outre le renforcement de l'effectif au niveau des postes frontaliers, la Dgsn a pris la décision d'effectuer, pour la première fois au niveau des ports, les différentes procédures à même les bateaux avant le débarquement des voyageurs. «Cette procédure va permettre aux voyageurs de gagner beaucoup de temps et de leur épargner la fatigue», a-t-il expliqué, en notant que la Dgsn va travailler dans ce sens avec les services de la Douane. Abordant par ailleurs en détail le bilan des activités de la Dgsn durant le mois sacré du Ramadhan, objet de la tenue du forum d'hier, le directeur de la sécurité publique a fait savoir que les services de la Dgsn ont organisé 15.375 actions de sensibilisation au profit des automobilistes quant aux dangers de la route. «Ces efforts ont permis de réduire de façon substantielle le taux des accidents de la route et le nombre de victimes par rapport aux trois dernières années», souligne-t-il. La Dgsn a enregistré en effet, fera savoir le conférencier, une baisse de 10, 14% du nombre d'accidents de la route et une baisse de 12% de celui des blessés, ainsi qu'un reçu de 33,33 du nombre de décès.

Le directeur de la sécurité publique a indiqué par ailleurs, que la Dgsn a renforcé le nombre de barrages à travers le pays et le nombre de patrouilles. «Pas moins de 10 089 points de contrôle ont été installés à travers les axes routiers et quelque 115 127 patrouilles ont été effectuées», a-t-il ajouté, mentionnant que les points de contrôle et les patrouilles ont été instruits à l'effet de réprimer l'excès de la vitesse et le non-respect du Code de la route. Intervenant pour sa part, le directeur de la police judiciaire a indiqué que le taux de la criminalité toutes natures confondues a baissé durant le mois sacré de Ramadhan dernier de 0,2% par rapport à l'année dernière, «Quant au nombre des affaires traitées, ce dernier a connu une augmentation de 5%», relève-t-il,en indiquant que cela est dû à l'utilisation de la technologie de pointe par les services de la police judiciaire et aux compétences dont dispose désormais cette dernière. Le directeur de la sécurité publique a indiqué, enfin, que la réussite de la saison estivale n'est pas seulement la mission de la police et les autres corps de sécurité, mais elle doit être aussi celle des médias et des citoyens.