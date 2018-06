LE SECTEUR A ÉTÉ L'UNE DES PRIORITÉS DU CHEF DE L'ÉTAT 3,6 millions de logements réalisés depuis 1999

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé jeudi dernier à l'Assemblée populaire nationale (APN), que plus de 3 600 000 logements de différentes formules ont été réalisés durant la période allant de 1999 à mars 2018, d'un coût de 5 788 milliards de DA dont 4 615 milliards consommés. «La période allant de 1999 à mars 2018 a été marquée par la réalisation de plus de 3,6 millions de logements dont 1 176 000 logements publics locatifs (LPL 30%), 1 583 000 logements ruraux (38%), 456 000 logements publics participatifs et promotionnels aidés (LPP et LPA 11%), 156 000 logements location-vente «Aadl» (6%), 46 000 logements de fonction (1%), 138 000 logements promotionnels libres (3%) et 448 000 logements type autoconstruction (11%), a déclaré Temmar lors de la présentation du bilan du secteur de l'habitat à l'occasion de la journée parlementaire sur «l'habitat entre la planification et les défis de l'époque». L'enveloppe financière attribuée à ce programme s'élève à 5 788 milliards de DA dont 4 615 consommés soit un taux de 80%, a précisé le ministre. Il a indiqué par ailleurs que le programme quinquennal 2015-2019 a enregistré plus de 2 millions de logements de différentes formules et concerné ce qui reste à réaliser jusqu'au 1er janvier 2015, auquel s'ajoute le nouveau programme au titre des années 2016, 2017 et 2018.