ORGANISATION DU HADJ ET ENCADREMENT DES PÈLERINS Quand le président Bouteflika inspire les Saoudiens

Le général Khaled ben Abdelkrim El Aouda, directeur général de la Protection civile saoudien est depuis hier à Alger. Il animera, ce matin, une conférence au niveau de l'unité d'instruction et d'intervention d'El Hamiz, (Alger) sur la gestion des foules. Chargée d'encadrer l'organisation du Hadj, comme chaque année, cette institution saoudienne a acquis une forte expérience dans la gestion des foules. Il s'agit en effet de gérer un immense flux de millions de personnes qui se retrouvent dans un espace réduit et en un temps record. Mais ce n'est pas le seul objectif de la visite du patron des pompiers saoudiens. Le général Khaled ben Abdelkrim est venu témoigner également de la justesse de la décision algérienne de faire accompagner ses hadjis par une équipe de la Protection civile. Cette décision a été d'ailleurs prise par instruction du président Bouteflika. Prenant exemple de cette sage et visionnaire décision, l'Arabie saoudite a décidé de généraliser cette action à tous les pays musulmans. Désormais tous les hadjis qui se rendront aux Lieux saints se feront accompagner par une équipe de la Protection civile de leur pays. Cette décision a été prise après le constat très favorable des autorités saoudiennes quant à la parfaite organisation des hadjis algériens. Renseignements pris, ils se sont aperçus de l'impeccable encadrement fait par la Protection civile algérienne. Noble mission accomplie par les hommes du colonel Mustapha Lahbiri, nos vrais et dignes ambassadeurs. Chapeau bas à vous hommes de feux et d'action qui faites honneur à l'Algérie.