FRONTIÈRES ALGÉRO-MALIENNES L'ANP découvre une cache d'armes

Par Ikram GHIOUA -

Une quantité de munitions, six bombes de confection artisanale, des outils de détonation et des médicaments ont été récupérés.

Après la reddition de sept terroristes à Tamanrasset, l'Armée nationale populaire qui poursuit ses opérations dans le cadre de la lutte antiterroriste a découvert jeudi dernier une importante cache d'armes. Dans un communiqué adressé à notre rédaction, le ministère de la Défense nationale souligne «grâce à la permanente vigilance de nos Forces armées, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, jeudi dernier, lors d'une opération de fouille et de recherche près de la bande frontalière algéro-malienne, à Adrar en 3e Région militaire, une cache d'armes et de munitions».

La même source précise qu'il s'agit «d'une mitrailleuse lourde, de calibre 14,5 mm, un fusil-mitrailleur de type (Fmpk), un fusil-mitrailleur de type (Fmdp), huit pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, trois fusils à répétition, un fusil semi-automatique de type Simonov, un fusil de type MAS, 55 obus pour mortier calibre 82 mm, 20 charges propulsives pour mortier calibre 82 mm, 17 chargeurs pour pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, deux chargeurs pour fusil de type MAS, trois chaînes de munitions pour fusil-mitrailleur de type (Fmpk), ainsi qu'une importante quantité de munitions s'élevant à 4 501 balles de différents calibres». Le MDN commente: «Cette opération de qualité venant s'ajouter à l'ensemble des résultats concrétisés sur le terrain, confirme la grande vigilance et la ferme détermination des forces de l'ANP déployées le long de nos frontières, à déjouer toute tentative d'intrusion, d'introduction d'armes ou d'atteinte à la sécurité du pays et sa stabilité.» Toujours dans le cadre de la lutte contre cette horde sauvage, «l'Armée nationale populaire a, suite à une opération de recherche et de ratissage menée à El Aouana, wilaya de Jijel, découvert et détruit un atelier de préparation d'explosifs», ajoute une communication similaire. Dans cette même opération, l'ANP a récupéré, ajoute le MDN «une quantité de munitions, six bombes de confection artisanale, des outils de détonation, des médicaments et divers objets».Dans le même contexte, les forces de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Batna et Guelma, deux individus en possession d'un fusil de chasse, un pistolet de fabrication artisanale et une quantité de munitions». Ce bilan s'ajoute à la remarquable opération relative à la reddition de pas moins de sept terroristes.

Un travail laborieux et précis après des pourparlers qui ont fini par persuader ces égarés à revenir à la raison. Encore une fois, l'ANP a prouvé sa détermination à en finir avec cette horde sauvage, favorisant la sagesse en raisonnant ces terroristes et les conduire de revenir sur le bon chemin et réintégrer la société, mais pas seulement à profiter du dispositif de la Charte pour la paix et la Réconciliation nationale.

Le nombre de terroristes ayant été désarmés est particulièrement impressionnant. Rappelons dans ce contexte que les deux principales régions qui ont été la scène notable de ces redditions ce sont Jijel et notamment Tamanrasset. Le bilan du ministère de la Défense nationale avait fait état, en effet, du désarmement de 17 terroristes entre ces deux wilayas dont une famille complète à Jijel.