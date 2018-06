TRANSFERT DES TERRES AGRICOLES EN FONCIER DE LOGEMENT Une commission interministérielle pour l'examen des dossiers

Par Mohamed BOUFATAH -

Le transfert des terres agricoles pour la réception des projets de logements est désormais du domaine du possible. C'est ce qu'a laissé entendre en tout cas le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, jeudi dernier, au Conseil de la nation. «Le secteur de l'agriculture a pour rôle de veiller à trouver l'équilibre entre deux impératifs, à savoir la préservation du patrimoine foncier agricole et l'adaptation au développement social, en assurant les assiettes nécessaires à la concrétisation des projets de développement importants et très sensibles», a indiqué Abdelkader Bouazghi, en réponse à la question d'un sénateur portant sur l'attribution des terres agricoles à Alger.

«La décision du transfert sera prise par la commission interministérielle», a ajouté le ministre. Selon Bouazghi, cette commission est déjà sur le terrain au niveau d'Alger. «Le Premier ministre a adressé, en mai 2018, des instructions pour annuler les décisions d'affectation des terres agricoles prises en 2013 par le Premier ministre d'alors et envoyer une commission représentant tous les secteurs concernés pour un état des lieux et pour s'assurer de la pertinence des choix, au vu de leur état actuel et de leur potentiel»,a-t-il précisé.

«Le rapport de cette commission sera présenté sur la base des nouvelles données», dira-t-il en outre, en affirmant toutefois que la protection du foncier agricole figure parmi les objectifs de son département et ce en application des orientations du président de la République.

Il faut dire par ailleurs que la décision de transférer les terres agricoles pour la réception des projets de logements et autres projets de développement est le souhait de tous les walis et des responsables locaux.

L'incapacité de se servir de ces terres agricoles a toujours été pour ces derniers, une contrainte et un frein pour l'amorce de développement. Interrogé en outre sur la possibilité de concéder des terres agricoles pour la réalisation des projets d'investissements le ministre a souligné que la concession ne pourra se faire que pour deux catégories de projets.

«La concession est destinée à deux catégories de projets (les microprojets agricoles et les autres projets d'investissement agricole). La concession ne se fera dans ces cas-là qu'après la réception des décisions d'habilité», a précisé le ministre.